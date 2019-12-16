Utandıran iç çamaşırı soruları yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Sizin için doğru iç çamaşırı seçimleri konusunda yardımcı olacak önerileri bir araya getirdik.
İç çamaşırınızı herhangi bir nedenden dolayı değiştiremediyseniz onları tekrar giyebilirsiniz. Ancak bu çok sık yapmazsanız iyi olur çünkü kirli iç çamaşırları enfeksiyona neden olabilir. Mümkünse yanınızda yeni külot taşımayı alışkanlık haline getirin.
Spor yaparken nemi iyi emen kalın kumaştan yapılan iç çamaşırları tecih etmelisiniz. Egzersiz yapmak için önceden hazırlık yapmak ve cildinize zarar vermeyecek özel iç çamaşırı satın almak en iyisidir.
Bu soru hakkında kesin kurallar yoktur, bu yüzden her şey yaşam tarzınıza bağlıdır. Hangi giysileri giyiyorsunuz ve ne sıklıkla yıkıyorsunuz? Spora gidiyor musunuz? Bu soruları yanıtlayarak, kendinizi iyi hissetmeniz için kaç tane külot ve sütyen edinebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bir çalışmaya göre, ortalama bir kadının dolabında yaklaşık 34 çift külot olduğu, bunun 14'ünün özel durumlarda giyilebileceği açıklandı. Giysinizin modeline ve kumaşına bağlı olarak da sütyen seçebilirsiniz.
Sütyen boyutları, matematiksel değerler gibi standartlara veya ölçütlere sahip değildir, bu yüzden birçok kadın farklı boyutta sütyenlere sahiptir. Üreticiye veya yere bağlı olarak sutyen etiketlerinde farklı numaralar görebiliriz. Bunu en iyi şekilde bilmek istiyorsanız mağaza yetkilisine danışmaktan çekinmemelisiniz.
Bazı insanlar sütyenle yatmanın göğüsleri desteklediğini ve şekillerini kaybetmelerini önlediğini söylüyor. Bu, gerçeklikle ilgisi olmayan eski bir efsanedir. Kendinizi rahat hissetmeniz önemlidir. Rahat hissetmiyorsanız, sütyen cildinizi tahriş edebilir, kan dolaşımını yavaşlatabilir ve aksi halde uykunuzu bölebilir. Uyumak için doğru kıyafetleri seçerken, yaptıkları kumaşa dikkat edin. Cildin nefes almasını sağlamak için kumaşın mümkün olduğunca doğal olması gerekir.
Kumaş önemlidir, ancak bilmeniz gereken şeyler var. En iyi seçenek, havanın serbestçe dolaşımını sağlayan ve hala nemi emen pamuktan yapılan giysilerdir. Doğal malzemelerden yapılan iç çamaşırlar, kullanıcının enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olur. Sentetik kumaşlar her zaman düşük kaliteyle eşanlamlı değildir. Bazı sentetik materyaller antrenmanlar için mükemmeldir. Bu malzemeden yapılmış iç çamaşırları, ter emer, termoregülasyona yardımcı olur ve daha rahat ve daha verimli egzersiz sağlar.
Külot ve sütyenleri elde yıkamak daha uygundur. Ancak buna ayıracak vaktiniz yoksa makineye atabilirsiniz. Ancak kurutma makinesi çamaşırlarınıza zarar vereceğinden önerilmiyor. Yüksek sıcaklık özellikle sütyen kayışlarınıza zarar verecektir.
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