Utandıran iç çamaşırı soruları yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Sizin için doğru iç çamaşırı seçimleri konusunda yardımcı olacak önerileri bir araya getirdik.

BİRKAÇ GÜN BOYUNCA AYNI İÇ ÇAMAŞIRI GİYİLEBİLİR Mİ?

İç çamaşırınızı herhangi bir nedenden dolayı değiştiremediyseniz onları tekrar giyebilirsiniz. Ancak bu çok sık yapmazsanız iyi olur çünkü kirli iç çamaşırları enfeksiyona neden olabilir. Mümkünse yanınızda yeni külot taşımayı alışkanlık haline getirin.

SPOR SALONUNDA NASIL KÜLOT GİYİLMELİ?

Spor yaparken nemi iyi emen kalın kumaştan yapılan iç çamaşırları tecih etmelisiniz. Egzersiz yapmak için önceden hazırlık yapmak ve cildinize zarar vermeyecek özel iç çamaşırı satın almak en iyisidir.

GARDIROBUNUZDA KAÇ ÇİFT İÇ ÇAMAŞIRI OLMALI?

Bu soru hakkında kesin kurallar yoktur, bu yüzden her şey yaşam tarzınıza bağlıdır. Hangi giysileri giyiyorsunuz ve ne sıklıkla yıkıyorsunuz? Spora gidiyor musunuz? Bu soruları yanıtlayarak, kendinizi iyi hissetmeniz için kaç tane külot ve sütyen edinebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bir çalışmaya göre, ortalama bir kadının dolabında yaklaşık 34 çift külot olduğu, bunun 14'ünün özel durumlarda giyilebileceği açıklandı. Giysinizin modeline ve kumaşına bağlı olarak da sütyen seçebilirsiniz.