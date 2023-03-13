Ütü almak isteyenler için Kiwi marka en iyi ve ucuz ütü modelleri

Ütü yapmak korkulu rüyanızsa doğru yerdesiniz! Ütü yapmayı kolaylaştıracak birbirinden işlevsel, hesaplı ve kaliteli ütü modellerini sizin için seçtik. Otomatik kapanan ürünlerden damlatma yapmayan cihazlara, katlanabilir modellerden askılı tasarımlara kadar listelediğimiz Kiwi markalı en gözde ütülerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ütüyle ütü yapmayı eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Bütçe dostu bir model: KIWI Ksı 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

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Bütçe dostu fiyatıyla göz dolduran KIWI Ksı 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü, yalnızca 45 saniyede ısınır. Bu sayede zamandan ve elektrikten tasarruf etmenize yardımcı olur. Ürünün 120 mililitre hacme sahip çıkarılabilir su haznesi pratik dolum avantajı sağlar. Paslanmaz çelikten üretilen buhar çıkış plakası etkili performans ve uzun ömürlü kullanım vadeder.

Peki, Kiwi ütü nasıl kullanılır? Dikey ütüyü kullanmadan önce ütünün su tankını doldurun ve cihazı fişe takın. Ardından ütülemek istediğiniz kıyafetinizi bir askıya asın veya düz bir yüzeye serin. Ütüyü yukarı aşağı hareketlerle kırışıkların üzerinde gezdirerek ütüleme işlemini tamamlayın. İşte, bu kadar kolay!

2. Seramik taban tasarımı: KIWI KSI 6319C Buharlı Ütü

2000 Watt gücündeki KIWI KSI 6319C Buharlı Ütü ile giysilerinizdeki bütün kırışıklıklara veda edeceksiniz! Cihaz, seramik taban tasarımıyla kumaşların üzerinde kolayca kayar ve ütü yaparken sizi zorlamaz. Dakikada 15 gram buhar verebilmesiyle en zorlu kumaşlarda bile ideal performans sergiler.

240 mililitre su kapasitesi ile su doldurmaya ihtiyaç duymadan uzun süre ütü yapabilmenize olanak tanır. "Klasik ütü modellerinden vazgeçemem." diyenler için ideal olan Kiwi buharlı ütü, ekonomik fiyatı ve kalitesiyle de tercih sebebi olur. Siz de ister evinizde kullanabileceğiniz ister çeyizinizde yer verebileceğiniz ürünü aldığınıza hiç pişman olmayacaksınız!

3. Mikropların ve bakterilerin düşmanı: KIWI KSI-650 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

En iyi Kiwi ütü kullanıcı yorumlarına sahip cihazlardan biri, KIWI KSI-650 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü. Cihaz, güçlü buhar özelliğiyle giysilerinizdeki mikrop ve bakterilerin %99,9'unu yok eder ve böylece sağlığınızı destekler. Damlatma yapmaması sayesinde en narin kumaşları ütülerken bile ilk tercihiz olur. Kullanılmadığında otomatik şekilde kapanarak güvenli bir kullanım vadeder. Kilit düğmesiyle otomatik olarak sürekli buhar verebilir.

İster perdelerinizi ister askıya taktığınız kıyafetlerinizi hiç yorulmadan ütülemenizi sağlayacak cihaz, hafif olması sayesinde kolayca taşınabilir. Siz de ütü yapmayı büyük bir uğraş olmaktan çıkarıp eğlenceye dönüştürecek ürünle daha fazla zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

4. Dev su hazneli tasarım: KIWI 8681438102645 Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

KIWI 8681438102645 Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü'yü tekerlekli olmasıyla evinizin içinde dilediğiniz her yere zorlanmadan götürebilirsiniz. Ütünün tasarımının bir parçası olan askılı ütüleme bölümü sayesinde dikey ütüleme yapmak için ayrıca bir alan oluşturmaya ihtiyaç duymazsınız. Kıyafetlerinizi askıya asar ve kolayca ütülersiniz.

En iyi Kiwi dikey ütü modelleri arasında yer alan cihazın 1,5 litre hacmindeki dev su tankı sayesinde tek dolumda dakikalarca ütü yapabilirsiniz. Dakikada 38 gram buhar uygulayabilmesiyle en zorlu ve inatçı kırışıkları hiç yorulmadan jilet gibi ütüleyebilirsiniz. Siz de ömürlük kullanabileceğiniz bir cihaza sahip olmak için bu ürünü tercih edebilirsiniz.

5. Hafifliği sayesinde hiç yorulmazsınız: KIWI 65592 Buharlı Ütü

2200 Watt gücündeki KIWI 65592 Buharlı Ütü, 1,2 kilogramlık hafif tasarımıyla ütü yaparken bileklerinizi zorlamaz. Seramik tabanı da ütünün kullanımını kolaylaştırır. Kendi kendini temizleme özelliğiyle rakipleri arasından sıyrılan cihaz, şık ve modern dizaynıyla evinize uyum sağlar.

Farklı sıcaklık ayarları yapabilmenize olanak tanımasıyla her türden kıyafetlerinizi ütülerken yüksek performans gösterir. Bu sayede ütü yapmayı sevmeyenlerin bile beğenisini kazanır. Siz de "Ödeyeceğim her kuruşun karşılığını fazlasıyla almak istiyorum." diyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi Kiwi ütü modellerinden biri tam da karşınızda duruyor, diyebiliriz!

6. Şık tasarım, yüksek performans: KIWI KSI-645 Katlanabilir Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

KIWI KSI-645 Katlanabilir Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü, şık tasarımı ve yüksek performansıyla kalbinizi fethedecek! Katlanabilir tasarımıyla evinizde yer kaplamayacak cihazı dilerseniz seyahatlerinizde de yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Böylelikle zaman ve mekân sınırı olmadan kıyafetlerinizin üzerinizde kusursuz görünmesini sağlayabilirsiniz.

En ucuz KIWI ütü modelleri arasında yer alan ürünle ütü masasına ihtiyaç duymadan pratik şekilde ütü yapabilmenin konforunu doyasıya yaşayabilirsiniz. Özellikle ütü yapmaktan hoşlanmayan ya da ütü yapmaya vakit bulamayanların favorisi olacak cihazı bir kere kullandıktan sonra etrafınızdaki herkese önermek isteyeceğinize eminiz!

Farklı markaların uygun fiyatlı ve kaliteli dikey ütü modellerine de bakmadan geçmeyin!

Kiwi, ütü koleksiyonunda genellikle dikey ütü modellerine yer veriyor. Eğer siz de "Kiwi dışında da uygun fiyatlı ve kaliteli dikey ütü modelleri üreten markalar var mı?" diye düşünüyorsanız bir araya getirdiğimiz birbirinden kullanışlı ve hesaplı, farklı markalara ait dikey ütü modellerini inceleyebilirsiniz.

1. Kendi küçük, marifeti büyük: King KKG801 Aura 1000 W Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü

Dikey ütüler; hafif tasarımları, yüksek buhar püskürtme özellikleri, kullanım için ütü masası gerektirmemeleri gibi özellikleriyle en çok tercih edilen ütü çeşitleri arasında yer alır. Ayrıca klasik ütülere nazaran daha hızlı ütülemeye imkân vermeleri ve kolay taşınabilmeleri sayesinde de kullanıcıların beğenisini kazanır.

Siz de dikey ütülerin tüm bu avantajlarından yararlanabileceğiniz, kaliteli, ekonomik ve sağlam bir ürün almak istiyorsanız ihtiyacınız olan cihaz King KKG801 Aura 1000 W Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü. Kendi küçük, marifeti büyük ürünün bütün beklentilerinizi karşılayacağına eminiz!

2. Çelik başlıklı bir model: NPO RAF R1214W Düzleştirici ve Kırışık Giderici Dikey Ütü

Çelik başlıklı NPO RAF R1214W Düzleştirici ve Kırışık Giderici Dikey Ütü, ergonomik tasarımıyla zahmetsiz bir kullanım sağlar. Ek olarak fırça başlığı aparatıyla gönderilen cihaz, 400 mililitre su tankı hacmi sayesinde 40 dakika boyunca kesintisiz ütü yapmanıza olanak tanır.

Kolay taşınabilir yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda bulundurabileceğiniz ürün, 1050 gram ağırlığıyla bileklerinizi de zorlamaz. Üstelik 1500 Watt gücüyle bütün kırışıkları giderir. Damlatma yapmamasıyla da tercih sebebi olan dikey ütü, sağlam yapısıyla uzun süreli bir kullanım olanağı sunar. Siz de ütüyü kullanmaya başladıktan sonra klasik ütünüzü rafa kaldırmak isteyebilirsiniz.

3. Kullananların beğenisini kazanır: Ariete 6246 Duetto Non-Stop Buharlı Dikey-Yatay Seyahat Ütüsü

Ariete 6246 Duetto Non-Stop Buharlı Dikey-Yatay Seyahat Ütüsü, 2,5 metrelik güç kablosu sayesinde özgürce ütü yapmanıza olanak tanır. Fişe takıldıktan 60 saniye sonra ideal sıcaklığa ulaşarak kullanıma hazır hâle gelir. 180 derece hareket edebilen başlığı sayesinde hem dikey hem yatay konumda ütü yaparken kullanılabilir.

LED ışık göstergesi de bulunan ürün, sürekli olarak dakikada 17-18 gram buhar püskürtebilir. Böylelikle hızlı bir şekilde bütün kırışıklıkların üstesinden gelir. Kullananların büyük beğenisini kazanan ve birçok olumlu yoruma sahip olan cihaza siz de şans vermek ister misiniz?

4. Kompakt tasarım: Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü

Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü, ütü masasına bile ihtiyaç duymadan dilediğiniz mekânda tüm kıyafetlerinizi kolayca ütülemenize olanak tanır. Kompakt ve katlanabilir tasarımıyla seyahatlerinizde de vazgeçilmeziniz hâline gelecek cihaz, metal ısıtma tabanıyla yüksek performans sergiler.

Ürünün 120 mililitre hacme sahip su tankı, takılıp çıkarılabilir olmasıyla pratik bir kullanım sağlar. Güçlü buharıyla kıyafetlerinizdeki toz akarlarının tamamını, bakterilerin ise %99.9'unu öldürür. Siz de hem işlevsel hem hafif bir dikey ütü arayışındaysanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

5. İki farklı ayar seçeneği: Grundig St7950 1600w Buharlı Kırışık Giderici Ütü

Grundig St7950 1600w Buharlı Kırışık Giderici Ütü, normal ve eco ütüleme modlarıyla ihtiyacınıza en uygun programı seçebilmenize imkân tanır. LCD ekran tasarımı ile kolay bir kullanım sağlar. Birçok dikey ütünün sahip olmadığı büyüklükteki 230 mililitrelik su tankıyla farkını ortaya koyar. Bu sayede uzun süre boyunca tekrar dolum yapmaya ihtiyaç duymadan ütü yapabilmenize fırsat verir.

Cihaz, dikey şekilde kullanılabildiği gibi seramik kaplı ısıtma plakasına sahip olmasıyla kıyafetlerinizde sürtünmeye sebep olmadan yatay ütüleme için de kullanılabilir. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün arıyorsanız bu ütüyü tercih edebilirsiniz.

6. 1200 Watt gücünde bir model: Electrolux E6HS1-2EG Refine Buharlı Kırışıklık Giderici Dikey Ütü

1200 Watt gücündeki Electrolux E6HS1-2EG Refine Buharlı Kırışıklık Giderici Dikey Ütü, 20 saniyede kullanıma hazır olur. Böylelikle cihazın ısınmasını beklemenize gerek kalmaz. Ürün, temiz kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları kusursuz şekilde giderebilmesinin yanı sıra yıkamaya fırsat bulamadığınız kıyafetlerinizi yüksek buharlama özelliğiyle bakterilerden arındırarak yeniler.

Üç metrelik uzun kablosuyla size hareket özgürlüğü vadeder. Kalın kumaş türlerinde daha etkili sonuçlar alabilmeniz için fırça aparatıyla ve elinizi buhardan korumanız için koruyucu eldivenle gönderilir. Siz de mükemmel sonuçlar sunan bir ütüye sahip olmak için bu ürünü mutlaka denemelisiniz!

7. Otomatik kapanma: Schäfer Glatt Sky Buharlı Kırışık Giderici ve Dikey Ütü

Schäfer Glatt Sky Buharlı Kırışık Giderici ve Dikey Ütü, otomatik kapanma özelliğiyle fişte takılı kalsa bile tehlikeye sebep olmaz. Yoğunluğu ayarlanabilen buhar püskürtme özelliği sayesinde her kumaş türü için ideal çözümler sunar. Seramik tabanıyla giysilerin üzerinde yağ gibi kayar ve sizi hiç zorlamaz.

Işıklı gösterge paneliyle pratik bir kullanım vadeden dikey ütü, 320 mililitre hacimli su tankıyla da farkını ortaya koyar. Siz de normal ütülerden eksiği değil, fazlası bulunan; işlerinizi kolaylaştıracak, uzun ömürlü ve kullanışlı bir cihaza sahip olmak istiyorsanız daha fazla araştırma yapmanıza gerek yok. Aradığınız ürün işte, tam da burada!

8. Dakikada 25 gram sürekli buhar: Beko Buharlı Kırışık Giderici ve Dikey Ütü

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Beko Buharlı Kırışık Giderici ve Dikey Ütü, dakikada 25 gram sürekli buhar verebilmesi sayesinde her türden kumaşın üzerinde etkili performans gösterir. Cihazın kıyafet türüne göre buhar derecesi de ayarlanabilir. Yalnızca kıyafetlerinizi ütülemekle sınırlı kalmayan cihaz; aynı zamanda giysileriniz üzerinde bulunan, sağlığınızı negatif etkileyebilecek bakterileri de öldürerek maksimum hijyen sağlar.

Damlamaya izin vermeyen tasarımı sayesinde yatay şekilde de kullanılabilir. 10 dakika boyunca kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır. Siz de kaliteli ve uzun ömürlü bir dikey ütü hayali kuruyorsanız cihazı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.