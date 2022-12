Kıyafetlerinde kırışıklık istemeyenlerin tercihi Philips marka en iyi ütü modelleri

Dünyanın en önde gelen teknoloji markalarından olan Philips, geniş bir ütü koleksiyonunu müşterileriyle buluşturuyor. Siz de ütü tercihiniz için Philips kalitesine güveniyor ancak hangi modeli seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız düzleştirici seçeneklerden kireç önleyici özellikli modellere, kazanlı ütülerden elektrik tasarruflu seçeneklere kadar kendisi küçük, marifeti büyük ütü tavsiyelerimize göz atarak nihai kararınızı verebilirsiniz.

1. Ekstra geniş su haznesi: Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü

"Ütünün suyunu bir kere doldurayım uzun süre kullanayım." diyorsanız ekstra geniş 300 ml su haznesiyle öne çıkan Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü aradığınız ürün olabilir. 250 grama kadar şok buhar verebilen ütüyle en inatçı kırışıklıkları bile kolayca açabilirsiniz. Hızlı kireç çözme sistemiyle ürünü zahmetsizce temizleyebilirsiniz. SteamGlide Elite taban tasarımıyla çizilmelerin önüne geçebilir ve ütüyü elbiselerinizin üzerinde kolayca kaydırabilirsiniz. Ütüyü fişte unutsanız bile cihazın otomatik kapanmasıyla güvenli kullanım sağlayabilirsiniz. Jilet gibi kıyafetler için Philips ütü yorumları içinde olumlu dönüşlere sahip modeli tercih edebilirsiniz.

2. OptimalTEMP teknolojisi: Philips GC5037/80 Buharlı Ütü

3000 watt gücüyle kolayca ısınarak zamandan tasarruf etmenize imkân sağlayan Philips GC5037/80 Buharlı Ütü, OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bütün kumaş türlerini sıfır yanık riskiyle ütülemenizi sağlar. Farklı buhar modlarıyla farklı kırışıklık düzeylerine göre seçim yapmanıza imkân tanır. Turbo buhar gücüyle %50'ye kadar daha fazla buhar verir. Kireç önleme özelliğiyle de tercih sebebi olan ütü, şık tasarımıyla öne çıkar. Siz de kalitesiyle ve seçkin özellikleriyle ütü yapmayı keyifli hâle getirecek bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız hiç zaman kaybetmeden ütüyü denemelisiniz!

3. Otomatik kapanma: Philips GC6820/20 Kazanlı Ütü

Philips GC6820/20 Kazanlı Ütü, sıcaklık ayarına gerek kalmadan bütün kumaş türlerini en ideal şekilde ütüler. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli kullanım imkânı sunan cihaz, kompakt boyutu sayesinde ütü yaparken bileklerinizi zorlamaz. Kolay ve verimli kireç sökme sistemiyle uzun ömürlü kullanım sağlar. Su tankı kapasitesi 1,3 litre olan ürün, dikey buhar fonksiyonu ile de ön plana çıkar. Güçlü buhar püskürtmesi en derin kırışıklıkları bile zahmetsizce açar. En iyi Philips ütü seçeneklerinden biri olan ürüne siz de şans vermeye ne dersiniz?

4. Hızlı kireç temizleme özelliği: Philips GC4552/00 Azur Buharlı Ütü

Philips GC4552/00 Azur Buharlı Ütü'nün yenilikçi tasarımı sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Haznede toplanan kireç, saniyeler içinde kolayca temizlenir. Böylece cihaz her kullanımda mükemmel performans sergiler. 210 gram şok buhar özelliğiyle önünde hiçbir kırışıklığın duramadığı ütü, kesintisiz olarak dakikada 45 gram buhar püskürtebilir. 2400 Watt güçlü motoru sayesinde hızla ısınır ve ütülemeye hazır hâle gelir. Hem performansıyla hem göz alıcı rengiyle beğeni kazanan ürünü bir kere kullandıktan sonra neden daha önce almadığınızı sorgulayacaksınız!

5. Güvenli taşıma kilidi: Philips PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü

1,8 litre, geniş, çıkarılabilir su haznesi bulunan Philips PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü aktif kullanım esnasında bile doldurulabilir. Easy De-Calc Plus özelliğiyle kireçlenmenin önüne geçer. 600 grama kadar yüksek şok buhar özelliğiyle öne çıkan cihaz, dakikada 120 grama kadar devamlı buhar uygulayabilir. Isı ayarı gerektirmemesiyle hızlı bir kullanım imkânı sunar. Güvenli taşıma kilidi sayesinde istediğiniz yere emniyetli bir şekilde taşıyabileceğiniz cihaz, kullanılmadığında otomatik olarak kapanır. Sıfır yanma riskiyle tercih sebebi olan ütünün dünya çapında iki yıllık garantisi bulunur. Siz de yüksek performans ürünü olan ütüyü tercih ettiğinize pişman olmayacaksınız!

6. Üstün kırışık giderme: Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü

Ütü masasının başında saatlerce dikilmekten ve sonu gelmeyen çamaşırlarla uğraşmaktan sıkıldıysanız aradığınız ürün Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü olabilir. Üstün kırışıklık giderme özelliğiyle en inatçı kırışıklıkları bile saniyeler içinde ortadan kaldıran cihaz, OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık ayarı gerektirmez. Taşıma sırasında istasyona kilitlenerek emniyet sağlar. 1,3 litre su haznesiyle uzun süre kesintisiz ütü yapmanıza olanak tanır. Kompakt ve hafif tasarımlı ürün, çok yer kaplamadan muhafaza edilebilir. Siz de ömürlük kullanabileceğiniz, kaliteli bir ütüye sahip olmak için ürünü tercih edebilirsiniz.

7. Akıllı otomatik buhar: Philips PSG8130/80 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG8130/80 Buhar Kazanlı Ütü, hız moduyla ütüleme hızınıza göre ideal buhar miktarını otomatik olarak ayarlar. Böylelikle çok daha hızlı şekilde ütü yapmanıza imkân sunar. Cihaz farklı yönlerdeki hareketlerinizi tanıyan hareket sensörü teknolojisiyle askıdaki giysilerinizi de dikey olarak ütüleyebilmenizi sağlar. Ultra hafif tasarıma sahip cihaz bu özelliğiyle uzun süre ütü yapsanız bile sizi yormaz. Akıllı buhar teknolojisiyle muadilleri arasından sıyrılan cihaz, gözetimsiz bırakıldığında otomatik olarak kapanır. Bir profesyonel gibi ütü yapmanızı sağlayacak cihazı tercih ederek ütü yapmayı eğlenceli ve pratik hâle getirmeye var mısınız?

8. Uzun ömürlü bir alternatif: Philips DST-5030/80 Buharlı Ütü

Philips ütü modelleri arasında kalitesi ve ergonomik tasarımıyla ön plana çıkan Philips DST-5030/80 Buharlı Ütü, hızla ısınır ve güçlü bir performans sergiler. Damlama önleyici özelliğiyle giysilerinizde leke bırakmaz. Ütünün dokulu tutma sapı kolay ve konforlu bir tutuş sağlar. Dört kat daha uzun ömürlü olan cihazda kireç temizleme özelliği sayesinde musluk suyu kullanılabilir. Ütü, maksimum dayanıklılık ve güvenli kullanım için testlerden geçirilerek üretilir. Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Siz de hem güçlü hem işlevsel bir ütüye sahip olmak için ürünü tercih edebilirsiniz.

9. Sağlığa zararlı bakterileri öldürür: Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici

Hayatınızın her anında pratik çözümlerden hoşlanıyorsanız Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici tam da size göre! Asılı veya serili kıyafetleri ütü masasına ihtiyaç duymadan ütülemenizi sağlayacak ürün, sağlığınız için tehlikeli olabilecek bakterilerin %99,9'unu öldürür. Benzersiz ve patentli De-Calc Teknolojisi sayesinde cihazınız performans kaybına uğramadan daha uzun süre dayanır. Kompakt yapısına rağmen ütü, tam dolumda on iki dakika boyunca kesintisiz buhar verebilir. Dâhilî StyleMat ütüleme işlemlerinize destek olur. Siz de her zaman en hızlı ve en yüksek sonuçları almak için ürünü tercih edebilirsiniz.

10. Damlama emniyetli: Philips GC5032/20 Buharlı Ütü

Philips GC5032/20 Buharlı Ütü 250 gram şok buhar ve 65 gram devamlı buhar özelliğiyle kazanlı ütülere taş çıkarır! Şık tasarımıyla da göz dolduran cihaz, kottan ipeğe kadar her türlü kumaşı kusursuz şekilde ütüler. IQ, max, eco ve DynamiQ buhar modları bulunan cihazın ekstra turbo modu karşısında hiçbir kırışıklık duramaz. Özel taban teknolojisiyle ön plana çıkan ütünün damlama emniyeti, en hassas ve değerli kıyafetlerinizi bile su lekesi yapmadan ütülemenize imkân sunar. Siz de yorulmadan dakikalar içinde ütülenecek eşyaları bitirmenizi sağlayacak bir ürün arayışındaysanız en iyi Philips ütüsü seçeneklerinden olan cihazı tercih edebilirsiniz.

11. A enerji sınıfı üyesi: Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü

Eğer ütü yapmayı sevmiyorsanız bunun sebebi muhtemelen henüz Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü ile tanışmamış olmanız! Cihaz, A enerji sınıfı üyesi oluşuyla hem çevreye hem bütçenize katkı sağlar. Akıllı hareket sensörü, ütünün nasıl hareket ettiğini anlar ve buna uygun olarak buhar uygular. Böylece ütü yapma işini çok daha kolay hâle getirir. Size yalnızca ütüyü kırışık kumaşın üzerinde zahmetsizce kaydırmak kalır. Sıfır yanık riskiyle hiçbir kıyafetinizin zarar görmesine izin vermez ve aynı zamanda size güvenli bir kullanım deneyimi yaşatır. "Kazanlı ütüler arasından en iyi Philips ütü modeli hangisi?" diye düşünüyorsanız aradığınız ürün tam karşınızda olabilir!

12. Siz yorulmayın o çalışsın: Philips GC6802/30 Buharlı Ütü İstasyonu

Ütü yapmak gözünüzde giderek büyüyor ve ütülenmesi gereken çamaşırlarınız dağ gibi çoğalıyorsa Philips GC6802/30 Buharlı Ütü İstasyonu'nun size yardım etmesine izin verin! Yüksek teknolojiyi ergonomik tasarımla harmanlayarak "En iyi Philips ütü hangisi?" sorusunun cevaplarından biri olmaya aday ürün, kazanlı modeliyle tek seferde çok sayıda kıyafet ütülemenize imkân tanır. STEAM Glide tabanıyla çamaşırların üzerinde yağ gibi kayar ve çizilmeye karşı dayanıklılık gösterir. Cihazın entegre kireç sökme programı uzun ömürlü kullanım vadeder. Siz de verdiğiniz her kuruşu fazlasıyla hak edecek ütüyü kaçırmamalısınız!

13. İki farklı buhar ayarı: Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici iki farklı buhar ayarı arasından ECO modunda çalıştırıldığında yüksek performansından ödün vermeden su tasarrufu sağlar. MAX modu tercih edildiğinde kumaşların üzerine ekstra güçlü buhar uygulayarak en inatçı kırışıklıklarla savaşır. Cihazın ayarlanabilir yenilikçi başlığı, dikey veya yatay kullanım imkânı sunar. Sivri uç tasarımı iki düğme arası, yaka ve pileler gibi ütülenmesi en zor bölümlerde bile en ideal sonuçları sağlar. Siz de hiç yorulmadan tek seferde kıyafetlerinizin üzerindeki kırışıklıklardan kurtulmak istiyorsanız ürüne şans verebilir ve ütü yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

14. Kullananların beğenisini kazanan: Philips GC4905/40 Azur Buharlı Ütü

En iyi Philips ütü yorumlarına sahip ürünler arasında yer alan, bir diğer tavsiyemiz de Philips GC4905/40 Azur Buharlı Ütü. Her ütü yaptığınızda mükemmel sonuçlar almanız için özenle tasarlanan cihaz, hareketsiz tabanı üzerinde bırakıldığında 30 saniyede, arka kısmı üzerindeyken 8 dakikada otomatik olarak kapanır. "Asla düzelmez." diye düşündüğünüz kırışıklıkları bile şipşak açar. Şık tasarımıyla beğeninizi kazanan ürün, kazanlı ütülere göre çok daha ekonomik bir fiyata sahip olmasına rağmen performans olarak onlardan aşağı kalmaz. Siz de ister hemen kullanmak ister çeyizinize koymak için ürünü gönül rahatlığı ile seçebilirsiniz.

15. Evinizin demirbaşı olacak: Philips PSG6042/20 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG6042/20 Buhar Kazanlı Ütü, gelişmiş teknolojisiyle ve kompakt tasarımıyla evinizin demirbaşları arasında yer alacak! En kalın ve kırışık kumaşlarda dahi yüksek performans sağlayan cihaz, güçlü buharıyla zahmetsizce ütü yapmanızı sağlar. Hayat koşturmasında ütü yapmak için sınırlı vaktiniz varsa hızınıza hız katmak için tercih edebileceğiniz ürün, sıfır yanık garantisiyle kullanıcı emniyetini ön plana çıkarır. "Philips ütü kullanımı kolay mı?" diye düşünüyorsanız ezberleri bozacak seviyede kolay kullanıma sahip Phillips'in en iyi ütüsü denebilecek ürünü siz de daha fazla beklemeden denemelisiniz!