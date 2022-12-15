Kıyafetlerdeki kırışıklıklarla savaşmanızda en büyük yardımcınız olacak 2022'nin en iyi ütüleri ve markaları

Zamanınızın büyük bölümünü ütü yaparak geçiriyorsanız ütünüzün kaliteli ve pratik olması çok önemli. Buhar gücü yüksek, kırışıklıkların üstesinden kolayca gelebilen, üstün performansı ile eşsiz bir deneyim yaşatacak bir ütüye ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. En iyi ütü yorumlarından yola çıkarak derlediğimiz yazımızda 2022 yılının en iyi ütü modellerini keşfedebilirsiniz. Hazırsanız gelin, bu ürünlere birlikte göz atalım!

1. Yılın en iyi ütü markalarından birinin imzasını taşıyan: Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü

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Optimal temp teknolojisiyle tüm kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyebileceğiniz Philips GC6842/30 Buhar Kazanlı Ütü, 2022 yılının en çok tercih edilen modellerinden biri. Dalgınlığınıza geldi ve ütüyü fişte mi unuttunuz? Ürünün otomatik kapanma özelliği sayesinde endişelenmenize gerek yok. Yüksek buhar gücü ile oldukça kaliteli performans sergileyen kazanlı ütü, 6 bar basınç değeri ile kıyafetlerinizi kısa sürede ütüler. 1,3 litre çıkarılıp doldurulabilen geniş su haznesi sayesinde kesintisiz bir ütü deneyimi yaşamanızı sağlar. Sürekli buhar gücünü dakikada 120 grama kadar çıkararak en inatçı kırışıklıkların bile üstesinden gelir.

2. Üstün performansıyla: Tefal GV9570 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü

"En iyi ütü hangisi?" diye sorarsanız kullananların beğenisini kazanan Tefal GV9570 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü'ye göz atabilirsiniz. En inatçı kırışıklıkların bile üstesinden kolayca gelebilen ürün, kumaş türüne göre otomatik sıcaklık ayarı yapabilir. En iyi buhar kazanlı ütü 2022 modelleri arasında yer alan ürün, protect system özelliği sayesinde su damlalarını buhara dönüştürerek leke oluşumunu önler. Ütü, çalışırken bile doldurabileceğiniz çıkarılabilir 1,9 litre geniş su haznesine sahip. Durilium AirGlide Technology ile üretilen ekstra ince ve kaygan tabanı, kumaş üzerinde rahatlıkla ilerler. Üstelik dakikada 550 gram şok buhar desteği sunar.

3. Yüksek sıcaklık ve güçlü buhar desteği: Braun Texstyle 3 SI3055 Buharlı Ütü

En iyi ütü markaları 2022 listesinde yerini alan Braun'un Braun Texstyle 3 SI3055 Buharlı Ütü modeli ile kıyafetlerinizi çok rahat ve pratik bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Yüksek basınçlı buhar desteği sağlayan ütü, damlama önleyici özelliğiyle kıyafetlerinizde su lekesi oluşumuna sebebiyet vermez. 2400 Watt gücü sayesinde hızlıca ısınarak kullanıma hazır hâle gelir. "Ütü masası kullanmaya üşeniyorum ama ütü de yapmam gerekiyor." diyorsanız ürünün dikey ütüleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı, kaliteli seramik taban desteği ile ütüyü uzun yıllar kullanabilirsiniz.

4. Kullanışlı ve pratik yapısı ile göz dolduran: Arzum AR6021 Listo Buharlı Ütü

Dakikada 35 gram buhar çıkışı yapabilen Arzum AR6021 Listo Buharlı Ütü ile inatçı kırışıklıkları kısa sürede pürüzsüz hâle getirebilirsiniz. 320 ml geniş su haznesi sayesinde tek seferde çok sayıda kıyafetinizi hızlıca ütüleyebilirsiniz. Ütünün en önemli özelliklerinden biri, kıyafetlerinizin kumaşına göre seçebileceğiniz sıcaklık ayarı. Seramik kaygan tabana sahip ütü, giysilerinizin üzerinde rahatça ilerleyerek eşsiz bir deneyim yaşatır. 2400 Watt gücü ile hızlıca ısınarak saniyeler içerisinde kullanıma hazır hâle gelir. Kireç tutan ütülerden şikâyetçiyseniz kendi kendine kireç temizleme özelliği bulunan ütüye mutlaka göz atın.

5. Kırışıklıkları giderme konusunda çok başarılı: Rowenta Freemove DE5010 Buharlı Ütü

Kablosuz tasarımıyla hareket özgürlüğü sunan Rowenta Freemove DE5010 Buharlı Ütü, yüksek kalitesi ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan buharlı ütü, hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. 250 ml geniş su haznesi sayesinde sık sık su doldurmaya gerek kalmadan birçok giysinizi tek seferde ütüleyebilirsiniz. Ürünün tabanlığında yer alan kontrol lambası sayesinde ürünün şarj durumunu takip edebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği ile ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kireç sorunuyla başınız dertteyse ütünün kireç önleyici özelliği de mevcut. Damlama durdurma fonksiyonuna sahip ütü, her kullanımda mükemmel performans sergiler.

6. Yüksek performansıyla inatçı kırışıklıkları bile kolayca ütülemenizi sağlar: Philips DST8050/20 Buharlı Ütü

Philips DST8050/20 Buharlı Ütü, 3000 Watt gücü sayesinde çabucak ısınarak kısa sürede kullanıma hazır hâle gelir. Ürünün 260 gram şok buhar desteğiyle ütü işini dakikalar içerisinde halledebilirsiniz. 350 ml geniş su haznesi sayesinde uzun süre su doldurmadan birçok giysilerinizi tek seferde ütüleyebilirsiniz. Optimal temp teknolojisi bulunan ürün, her türlü kumaş türü için sıfır yanık garantisi sunar. Steamglide taban özelliğiyle kıyafetlerinizin üzerinde rahatlıkla hareket eder. Dakikada 85 grama kadar sürekli buhar çıkışı yaparak en zor kumaşları bile tek bir ütü darbesiyle ütüler. Üstelik kireç haznesiyle kolay temizlenir.

7. Kullanışlı yapısı ile elinizden bırakamayacağınız: Arzum AR6001 Steamforce Buhar İstasyonlu Ütü

Kaliteli bir ütü deneyimi için ürünü alırken dikkat etmeniz gereken ilk özellik, buhar kapasitesi olmalı. Arzum AR6001 Steamforce Buhar İstasyonlu Ütü'nün 5 bar buhar basıncı bulunuyor. Bu sayede en zorlu kırışıklıkları bile kolayca açabilirsiniz. Üstelik optimal seramik tabanı, kıyafetlerinizin yüzeyinde kayarak hareket eder ve tek bir ütü darbesiyle kırışıklıkların üstünden gelir. Farkında olmadan ütüyü fişte mi unuttunuz? Endişelenmeyin; ürün, sadece beş dakika içerisinde kendiliğinden kapanabilme özelliğine sahip. Ayrıca ütünün iki metrelik buhar kablosu, hareket özgürlüğü vadeder. 2400 Watt gücü sayesinde hızlıca ısınan ürün, yüksek performansıyla tam bir teknoloji harikası!

8. Hızlı ve konforlu ütü deneyimi için: Fakir Spring Buharlı Ütü

Uzun ömürlü yapısı ile yıllar boyu size eşlik edecek Fakir Spring Buharlı Ütü, kirece karşı kendi kendini temizleme özelliğine sahip. 120 gram şok buhar fonksiyonu bulunan ütünün dakikada 30 gram sürekli buhar çıkışı mevcut. 2600 Watt gücü olan ütü, aynı zamanda ayarlanabilir termostatı ile kullanım rahatlığı sunar. Seramik tabanı sayesinde kıyafetlerin üzerinde kolayca hareket eder. Damlama önleyici bir sisteme sahip ütü, giysileriniz üzerinde su damlasından dolayı oluşabilecek lekeleri önler. Her bütçeye uygun fiyatı ve şık görünümüyle kullananların beğenisini kazanan ürünle ütü yapmak artık çok daha zevkli!

9. Hem şık hem pratik bir model arayanlara: Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü

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Kullanıcıların beğenisini kazanan Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü, 2022'nin en iyi kazanlı ütü modellerinden bir diğeri. Dakikada 165 grama kadar buhar desteği sağlayan turbo buhar pompasına sahip ütüyle en kırışık kumaşı bile saniyeler içerisinde pürüzsüz hâle getirebilirsiniz. Çizilmelere karşı dayanıklı paslanmaz çelik SteamGlide Advanced tabanı, giysilerinizin üzerinde kayarak hareket eder. Ütüyü fişte unuttuysanız iki dakika içerisinde otomatik kapanma özelliği devreye girer. Maksimum 8 bar basınç kapasitesi olan ürünün 1,8 litre çıkarılabilir su haznesi bulunur. Böylece suyu kolayca doldurabilir, zamandan tasarruf ederek tek seferde daha çok kıyafeti ütüleyebilirsiniz.

10. Uzun ömürlü ve şık bir alternatif: Tefal FV6870 Smart Protect Plus Buharlı Ütü

2022'nin en iyi ütü modellerinden biri olan Tefal FV6870 Smart Protect Plus Buharlı Ütü, tüm kumaş türleri için tek ayar özelliği sunan smart temp teknolojisine sahip. Bu sayede ütü, kumaş tipine göre otomatik sıcaklık ve buhar ayarı yapar. Dikey buhar fonksiyonu ile hem dikey hem yatay pozisyonda ütüleme avantajı sağlar. 2800 Watt gücüne sahip ütünün otomatik kapanma özelliği bulunur. Giysilerinizin tüm yüzeyine ısının temas edebilmesi içinse %100 aktif buhar delikleri mevcut. Eco moduyla enerji tüketimini düşürerek hem çevreye hem cebinize dost ütüyle jilet gibi görünen kıyafetlere kavuşmak artık çok kolay!

11. Hızlı ve pratik bir ütü deneyimi için: Stilevs SUT64000 Jettmax 3000 Watt Şok Buharlı Ütü

Şık görünümü ve pratik yapısıyla yüksek performans sergileyen Stilevs SUT64000 Jettmax 3000 Watt Şok Buharlı Ütü ile karşınızdayız. Ürünün nano seramik tabanı, kıyafetleriniz üzerinde kayarak rahat bir ütüleme deneyimi yaşamanızı sağlar. 3000 Watt gücü ile saniyeler içerisinde ısınarak kullanıma hazır hâle gelir. Damlama önleyici özelliği, giysileriniz üzerinde su lekesi bırakmaz. Dikey ütüleme avantajı ile kıyafetlerinizi askıdayken de ütüleyebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Kırışıklıkları giderme konusunda üstün başarısı bulunan ürün, ergonomik ve hafif tasarımı ile sizi şaşırtacak kadar mükemmel bir performans gösterir. Otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz ürünle tanışmaya ne dersiniz?

12. Kıyafetlerinize özen gösterin: Rowenta Buharlı Ütü

Ütünüzü yenilemeye karar verdiniz ve kaliteli bir seçenek mi arıyorsunuz? O hâlde Rowenta Buharlı Ütü ile tanışın! Ütü yapmayı sevmiyorsanız ürün fikrinizi değiştirebilir çünkü oldukça pratik kullanıma sahip. 2700 Watt gücü sayesinde saniyeler içerisinde çalışmaya hazır hâle gelir. Şeffaf su haznesiyle kontrollü bir şekilde su ilave edebilme ve tek seferde çok sayıda kıyafeti ütüleyebilme imkânı sunar. Ütünün hassas ucu sayesinde kıyafetlerinizin yakalarını, kenarlarını ve ulaşılması zor kısımlarını zahmete girmeden rahatlıkla pürüzsüzleştirebilirsiniz. Kireç önleyici ayarıyla kirecin cihazda neden olabileceği zararları önleyerek uzun yıllar kullanım vadeden ürünü severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

13. Hem şık hem kullanışlı: Tefal FV9844 Ultimate Pure Buharlı Ütü

Kireç yüzünden bozulan ütü derdine son! Çünkü artık Tefal FV9844 Ultimate Pure Buharlı Ütü var. Anti-kireç sistemi sayesinde kireç oluşumunu ve giysilerde kireç lekelerini önleyen son teknoloji ürün ile zahmetsizce ütü yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 250 gram şok buhar çıkışı bulunan ütü, dakikada 60 gram sürekli buhar çıkışı ile kıyafetlerinizin maksimum düzeyde pürüzsüz görünmesini sağlar. Autoclean taban özelliği ile kumaş üzerinde kayar ve en zorlu kırışıklıkların bile kolayca üstesinden gelir. Damlatmaz taban teknolojisi sayesinde kıyafetlerinizde leke oluşumunu da önler. 2,5 metre uzunluğunda kabloya ve otomatik kapanma özelliğine sahip ürünü incelemeden geçmeyin!

14. Hafif ve şık tasarım: Goldmaster GM-7613G MaxiPress Buharlı Ütü

Kolay ve pratik kullanıma sahip, üstün performansıyla maksimum verim alabileceğiniz bir ütü arıyorsanız Goldmaster GM-7613G MaxiPress Buharlı Ütü, tam size göre! Ultra kaygan nano seramik tabanı ile giysilerinizin üzerinde rahatlıkla kayabilen ütü, 160 gram şok buharı sayesinde tek hamlede kırışıklıkların üstesinden gelebiliyor. 360 derece hareket desteği ve 1,9 metre uzunluğundaki kablosu ile ütü yaparken rahat hareket etmenizi sağlar. Kirece karşı kendi kendini temizleme fonksiyonu ise cihaz bakımını kolaylaştırır. Damlama önleyici özelliği bulunan ürün, askıdaki kıyafetleriniz için dikey ütüleme pratikliği de sağlıyor. Daha ne olsun, değil mi?

15. Evinizdeki en büyük yardımcınız olacak: Beko SIM 3122 T Ütü

Hızlıca ısınarak kullanıma hazır hâle gelen 2200 Watt güce sahip Beko SIM 3122 T Ütü, kaliteli ve kullanışlı yapısıyla uzun yıllar elinizin altındaki en büyük yardımcınız olacak. 240 ml geniş su haznesi sayesinde uzun süre su takviyesi yapmadan tek seferde daha çok giysiyi ütüleyebilirsiniz. Ürün, seramik tabanıyla kıyafetlerinizi nazikçe pürüzsüzleştirir. Damlama durdurma özelliğiyle kıyafetlerde oluşabilecek su lekelerini engeller. Aceleniz var ve ütü masasında ütü yapmaya vaktiniz yoksa size güzel bir haberimiz var. Ürünün dikey ütüleme özelliği sayesinde giysilerinizi askıdayken de ütüleyebilirsiniz. Kireç önleme ve otomatik kapanma özelliklerine sahip olduğunu da hatırlatalım.

16. Güçlü performans ve şık görünüm: Philips Domestic Appliances Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü

Şık tasarımı ve pratik kullanımı ile Philips Domestic Appliances Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü, kullananlar tarafından çok beğeniliyor. Ürünün en zor ve inatçı kırışıklıkların bile üstesinden gelebilecek 240 gram güçlü şok buhar kapasitesi mevcut. Optimal temp teknolojisiyle üretilen ütü, denim kumaştan ketene kadar her türlü kumaşı yanmama garantisi ile ütüleyebilme fırsatı sunar. 300 ml kapasiteli su tankı, sık sık su ekleme zahmetine girmeden pek çok kıyafeti ütüleme kolaylığı sağlar. 3000 Watt gücü ile kolaca ısınarak kısa sürede kullanıma hazır hâle gelir. Ütünün püskürtmeli buhar desteği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

17. Zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak: Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü

Göz alıcı tasarımı ve kullanışlı yapısı ile Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü'nün sunduğu rahatlıkla tanışmaya hazır mısınız? Ürün, 2000 Watt gücüyle sadece 15 saniye içerisinde ısınarak hızlıca kullanım imkânı sağlar. Böylece kıyafetlerinizi kısa sürede ütüleyebilirsiniz. Üstelik iki litrelik, geniş su haznesine sürekli su eklemeniz de gerekmez. Ayrıca ütü çalışır hâldeyken de su takviyesi yapabilirsiniz. Titanyum kaplamaya sahip, özel tabanlı ürünün buhar basıncı ise 5,5 bar. Ütüde damlamayı önleme ve kirece karşı korunma özelliği de mevcut. Kaliteli, kullanışlı bir ürün arıyorsanız her türlü kırışıklığın üstesinden gelebileceğiniz ütü, tam size göre!

18. Hızlı ve pratik ütü deneyiminin keyfini sürün: Braun 2400 Watt Buharlı Ütü

Braun 2400 Watt Buharlı Ütü sayesinde kıyafetlerinizdeki tüm kırışıklıkları tek bir ütü darbesiyle ütüleyebileceğinizi söylesek, ne dersiniz? Üstelik ütü, 2400 Watt güç desteği ile hızlı ve pratik bir kullanım sunar. 400 ml kapasiteli su tankı olduğu için defalarca su eklemenize gerek kalmadan çok sayıda kıyafetinizi ütüleme imkânı tanır. Ayrıca ürünün anti-kireç sistemi de mevcut. Dakikada 180 gram şok buhar desteği sağlayan ütü, anti-drip teknolojisi sayesinde giysilerinizde su lekesi oluşumunu önler. Bir anlık dalgınlıkla ütüyü fişte unuttuysanız endişelenmenize hiç gerek yok. Ürünün otomatik kapanma özelliğiyle güvenle ütü yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

19. Yüksek performansıyla herkesi kendine hayran bırakan: Arzum AR693 Steamart Lux Buharlı Ütü

Şok buhar desteğiyle en zorlu kırışıklıkları bile alt eden Arzum AR693 Steamart Lux Buharlı Ütü, bir ütüden alabileceğiniz maksimum performansı gösterir. Akıllı hareket sensörüne sahip ürün, ütü hareket etmeye başladığında buhar desteği sağlarken hareket kesildiğinde buharı da keser. İyonize taban teknolojisine sahip olduğundan kıyafetlerinizin üzerinde rahatlıkla kayarak kırışıklıkları düzleştirir. Dakikada 65 gram buhar çıkışı ve 250 gram şok buhar desteği sunarak en kırışık kumaşları bile saniyeler içerisinde açar. 3000 Watt güce sahip ürünün damlamayı durdurma özelliği de mevcut. Tam bir fiyat/performans ürünü olan ürünle ütü yapmak çok daha keyifli olacak!

20. Jilet gibi kıyafetlere kavuşmanızı sağlayacak: Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

Şık ve kullanışlı tasarıma sahip Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü'nün yüksek performansı, kullananlardan tam not alıyor. 9 bar buhar basıcıyla oldukça pratik bir ütü deneyimi sunan ürün, tam bir teknoloji harikası! Dakikada 180 gram buhar çıkışı ve 750 grama kadar şok buhar desteği olan ütünün 1,2 litre su haznesi bulunur. Durilium AirGlide Autoclean tabanı, giysilerinizin üzerinde rahatlıkla kayar ve inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce düzeltir. Ürünün ayrıca damlamayı durdurma özelliği ve hızlı kireç çözücü haznesi de mevcut. Akıllı buhar sistemine sahip ütüyle kısa sürede daha fazla kıyafeti ütüleyebilirsiniz.