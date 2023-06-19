Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı, oynadığı dizi ve filmler

Hazal Filiz Küçükköse, ATV'de ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı bir konsepti olduğu vurgulanan dizide bir babanın çocuklarına olan bağlılığı anlatılacak. Küçükköse ve Kutsi'ye Üvey Anne dizisinde Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç gibi isimler eşlik ediyor. İşte Üvey Anne'nin Serap'ı Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatı ve biyografisi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin’de doğdu. Hazal Filiz Küçükköse aslen Mersinli olmasına rağmen hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve İstanbul’da yaşayarak geçirdi. Hazal Filiz Küçükköse yaş olarak 32 yaşındadır. Hazal Filiz Küçükköse boy kilo olarak 1.72 metre ve 55 kilodur. Hazal Filiz Küçükköse burcu ise Kova’dır.

Mersin’de doğan oyuncu lise eğitimi almak için Ankara’ya taşındı. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde 3. sınıfa kadar eğitim alan Küçükköse eğitimini yarıda bıraktı. Biyolojinin istediği bölüm olmadığını anlayan ünlü sanatçı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Kimya bölümünde öğrenim gördüğü sırada oyunculuğa merak salan Küçükköse, 2009 yılında çekimleri Ankara’da sürdürülen Deniz Yıldızı dizisinde rol aldı. 2009-2010 yılları arasında Deniz Yıldızı dizisinde Gözde karakterine hayat verdi.

İlk dizisinden sonra Hazal Filiz Küçükköse 2011-2012 yılları arasında Kalbim Seni Seçti dizisinde Ada rolünü oynadı. Aynı yıl Ustura Kemal projesinde Kalisto karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. 2014 yılında Beni Affet dizisinde Leyla ve Günahkar dizisinde Aslıhan Karasu olarak boy gösterdi. 2014 yılından sonra tanınırlığına ulaşan Hazal Filiz Küçükköse Kara Sevda dizisindeki Zeynep Soydere Kozcuoğlu rolüyle popülerliğinin zirvesine erişti. 2017 yılında Küçükköse Rüya dizisinde Elif Ardalı karakterini oynadı. 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike rolüyle televizyona ‘merhaba’ dedi. Hazal Filiz Küçükköse son olarak ise Zemheri dizisinde Berrak rolünü üstlendi.

Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başarırken birçok ödülü de güğüsledi. Hazal Filiz Küçükköse KKTC Magazin Gazetecileri Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, KTÜ 8. Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu, Pantene Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar ve İGÜ 7. Medya Ödülleri 2017’de Yıldızı Parlayan kategorilerinde ödüle layık görüldü.

2014 yılında Deniz Yıldızı dizisinde Özgür karakterine hayat veren rol arkadaşı Tuan Tunalı ile evlendi. Dizi setinde başlayan aşk ihanet iddialarının gölgesinde 2018 yılında boşanmayla noktalandı.

ÜVEY ANNE'NİN SERAP'I HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2009-2010 Deniz Yıldızı

2011 Kalbim Seni Seçti

2012 Ustura Kemal

2012 Uçurum

2014 Beni Affet

2014 Günahkar

2015-2017 Kara Sevda

2017 Rüya

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2020 Zemheri

2022 Bir Peri Masalı

2023 Üvey Anne

2023 Kötü Adamın 10 Günü

