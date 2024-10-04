Her satırı korkunç! Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı... Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Old Bailey bölgesinde 37 yaşındaki Natalie Shotter sabahının erken saatlerinde bir parkta ölü bulundu.

Yoldan geçen bir kişi tarafından cansız bedeni bulunurken görgü tanığı mahkemedeki ifadesinde, "Ne olduğu belli değildi. Bıçaklanmamıştı veya dövülerek öldürülmemişti. Vücudunda önemli bir yaralanma belirtisi yoktu ve yanında başka kimse yoktu" cümlelerini kullandı.

Olaya ilişkin olarak güvenlik kameraları incelendiğinde 35 yaşındaki evsiz Mohamed Lidow isimli bir adam tutuklandı. Tecavüz ve adam öldürme suçlamalarını reddetti. Yargılama süreci devam ediyor.