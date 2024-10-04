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  4. Her satırı korkunç! Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı... Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Her satırı korkunç! Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı... Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 07:42
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Üç çocuk annesi 37 yaşındaki Natalie Shotter isimli kadın arkadaşlarıyla eğlenmek için gece dışarı çıkmıştı. Ancak dönüş yolunda Shotter bir parkta bulunan banka oturdu ve orada uyuyakaldı. Parkta defalarca tecavüze uğrayan Shotter hayatını kaybetti. Cansız bedeni yoldan geçen bir kişi tarafından bulundu.

Her satırı korkunç! Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı... Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Old Bailey bölgesinde 37 yaşındaki Natalie Shotter sabahının erken saatlerinde bir parkta ölü bulundu.

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Yoldan geçen bir kişi tarafından cansız bedeni bulunurken görgü tanığı mahkemedeki ifadesinde, "Ne olduğu belli değildi. Bıçaklanmamıştı veya dövülerek öldürülmemişti. Vücudunda önemli bir yaralanma belirtisi yoktu ve yanında başka kimse yoktu" cümlelerini kullandı.

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Olaya ilişkin olarak güvenlik kameraları incelendiğinde 35 yaşındaki evsiz Mohamed Lidow isimli bir adam tutuklandı. Tecavüz ve adam öldürme suçlamalarını reddetti. Yargılama süreci devam ediyor.

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tecavüz Londra
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