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UYAP Vatandaş dilekçe gönderme nedir? UYAP ile mahkemeye dilekçe nasıl yollanır, UYAP Vatandaş e-imza nasıl alınır?

11.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik gelişmelerin ve internetin hayatın her yerinde kullanılır hale gelmesinin bir sonucu olarak uzun zamandır birçok resmî işlem de internet üzerinden yapılabiliyor. Devlete ait kurum ve kuruluşların resmi internet siteleri ya da mobil uygulamaları ile vatandaşlar hem daha kolay hem de daha hızlı şekilde işlem gerçekleştirebiliyor. Peki, UYAP Vatandaş üzerinden dilekçe gönderilir mi?

UYAP Vatandaş dilekçe gönderme nedir? UYAP ile mahkemeye dilekçe nasıl yollanır, UYAP Vatandaş e-imza nasıl alınır?

Kimlik numarası, e-Devlet şifresi ve hesabı, elektronik imzası ya da elektronik şifresi bulunan vatandaşlar UYAP Vatandaş portalına girerek açık olan davalarını takip edebiliyor. UYAP Vatandaş portalı üzerinden dava dosyalarının yanı sıra banka bilgileri, telefon numaraları, SSK bilgililerine ulaşılabiliyor ya da sorgu yapılabiliyor. Dava dosyası içeriği göndermek için de bu portaldan yararlanabilmek mümkün oluyor.

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UYAP Vatandaş dilekçe gönderme mümkün mü?

UYAP Vatandaş dilekçe gönderme işlemi için de kullanılabiliyor. Porta üzerinden UYAP ile mahkemeye dilekçe yollamak için öncelikli olarak portala giriş yapma gerekliliği bulunuyor. Giriş yapabilmek için farklı yöntemler kullanılabiliyor. Örneğin direkt olarak e-Devlet üzerinden giriş yapılabilen uygulamaya ayrıca e-Devlet şifresi, elektronik şifre ya da imza ve kimlik numarası ile de giriş sağlanabiliyor.

UYAP dosya sorgulama nasıl yapılır? UYAP dosya sorgulama nasıl yapılır?

Giriş yapıldıktan sonra UYAP Vatandaş portalının sol tarafta yer alan menüsünden “dosya sorgulama” bölümüne girmek gerekiyor. Bu seçenek tıklandıktan sonra ilgili dava için yazılan dilekçenin gönderimi sağlanabiliyor. Dilekçenin gönderilebilmesi, geçerli olabilmesi ve kabul edilebilmesi için dilekçede elektronik imza ya da mobil imza bulunması gerekiyor.

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UYAP Vatandaş e-imza nasıl alınır?

Portal üzerinden dilekçe göndermek için gerek en elektronik imza satın alınabiliyor. Ülkemizde TÜBİTAK, E-Tuğra, Türk Trust, Türkiye Barolar Birliği, E- Güven ve benzeri firmalarla iletişime geçerek imza satın alabilmek mümkün olabiliyor. Elektronik imza aldıktan sonra UYAP portalı üzerinden bir UYAP doküman editörünün indirilmesi gerekiyor. İmza, dilekçeye bu yöntemle eklenebiliyor.

İndirilmesi gereken editörün java tabanlı olması nedeniyle işlem yapılan cihazda da java kurulmuş olması gerekiyor. Tüm işlemlerin ardından doküman editörü sayesinde dilekçe hazırlanıyor ve imza dilekçeye ekleniyor. Tamamlanan dilekçe UYAP portalındaki evrak gönderme kısmına eklenerek işlem tamamlanıyor.

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