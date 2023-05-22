UYAP Vatandaş dosya sorgulama nedir? UYAP dosya sorgulama nasıl yapılır?

Her Türk vatandaşının e-Devlet şifresi, elektronik imzası, elektronik şifresi ile giriş yapabildiği UYAP Vatandaş portalı, kendi içinde birçok alt portalı da bünyesinde barındırıyor. Vatandaşlar bu portal aracılığı ile üzerlerinde açık olan davaların durumlarını ya da dosyalarını takip edebiliyor. Telefon numarası, SSK, banka gibi bilgilere de ulaşılabilen UYAP portalında ceza dosyaları, hukuk dosyaları, icra dosyaları gibi birçok dosyanın sorgulaması yapılabiliyor.

Portal üzerindeki tüm bilgilere yedi gün yirmi dört saat boyunca aralıksız olarak ulaşılabiliyor. Vatandaşlara sunulan bu teknolojik hizmetin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bazı sınırlandırmaları bulunuyor. Bu sınırlandırmaların gerekçesinin vatandaşların kişisel bilgilerinin, verilerinin güvenliğini sağlamak olduğu biliniyor. Sınırlandırılan işlemler için elektronik imza kullanımı şartı bulunuyor.

UYAP Vatandaş dosya sorgulama nasıl yapılır?

UYAP dosya sorgulama işlemi için öncelikle vatandaşların www.vatandas.uyap.gov.tr adresi üzerinden ya da e-Devlet hesapları üzerinden ya da e-Devlet şifreleri, elektronik mobil imzaları ya da şifreleri ile portala giriş yapması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra portalın sol kısmında yer alan menüdeki “dosya sorgulama” sayfasına giriş yapılarak bilgilere ulaşılabiliyor.

Adıma açılmış dava var mı?

UYAP Vatandaş portal üzerinden “Adıma açılmış dava var mı?” diye merak edenler de isimlerine açılmış olan tüm davaları görüntüleyebiliyor ve dava takibini yapabiliyor. UYAP Vatandaş portalı üzerinden dava takibi yapabilmek için portaldaki dosya sorgulama sayfasının “yargı türü” alanına girerek dava dosya türünü seçmek gerekiyor.

Yargı birimi başlığı altından sorgulanmak istenen dava dosya birimi seçildikten sonra bir sonraki aşamaya geçilmesi gerekiyor. Buna göre “mahkeme” başlığı seçilerek yargı birimindeki dava dosyası da görüntülenebiliyor. Bu portal üzerinden icra dosyaları, davaları, arabuluculuk dosyaları sorgulanabiliyor ve yine portal üzerinden takibi yapılacak olan evraklara da ulaşılabiliyor.



