UYAP Vatandaş evrak görüntüleme sorunu nasıl çözülür? UYAP üzerinden evrak takibi nasıl yapılır?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan UYAP Vatandaş hizmetinden faydalanabiliyor. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi anlamına gelen UYAP girişi yapıldıktan sonra portal üzerinden birçok bilgiye ulaşmak ve çeşitli işlemler gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Ancak kişilerin güvenliğini sağlamak, kişisel verilerini koruma hedefi ile portalda bazı sınırlandırmalar bulunuyor. Örnek olarak bazı işlemler elektronik imza olmadan gerçekleşmesi mümkün olmuyor.

UYAP üzerinden dava takibi yapabilmek için öncelikle portala UYAP Vatandaş girişi yapılması gerekiyor. Kendi içinde bilirkişi, arabulucu, avukat, kurum gibi farklı alt başlıklar da barındıran UYAP Vatandaş portalına girmek için e-Devlet şifresi, mobil imza ya da elektronik şifre istiyor. Aynı zamanda bu portala e-Devlet üzerinden direkt olarak bağlantı da sağlanabiliyor.

Dava dosyasının içeriğini nasıl öğrenebilirim?

UYAP üzerinden dava takibi yapabilmek için sisteme girmek gerekiyor. UYAP girişi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan işleme göre farklı menülerden ve başlıklardan ilgili kısımlara ulaşılabiliyor. Eğer portal üzerinden evrak takibi yapılmak isteniyorsa UYAP evrak takibi yapmak ve dava dosyası sorgulamak için açılan sayfada sol kısımda bulunan menüden “Dosya sorgulama” sekmesinin seçilmesi gerekiyor.

Dosya sorgula sekmesinde yargı birimi, mahkeme türü, yargı türü, seçiliyor. Son adımda ise ekran görünen “dosya görüntüle” butonu seçilerek takip edilmek istenen davaya ait evraklara ulaşılabiliyor. Dosya görüntüle sekmesi altında, üst sekmelerde yer alan evrak bölümüne takip edilmek istenen dava dosyası ile ilgili tüm evraklar görüntülenebiliyor. Ancak bazı durumlarda evrakların görüntülenmesinde ya da dava bilgilerine ulaşılmasında sorun yaşanabiliyor. UYAP Vatandaş evrak görüntüleme sorunu yaşanmasında birkaç olasılık bulunuyor. Bu olasılıklara göre eğer bir dosya UYAP Vatandaş portalı üzerinden görüntülenemiyorsa şu ihtimallerin düşünülmesi ve belirtilen durumların kontrol edilmesi gerekiyor: