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Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Kısa süreli başlayan devam etmesi durumunda kronikleşen uyuyamama ve erken uyanma durumu kaygı ve depresyon habercisi olabilir.

Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!

Gündelik hayatın koşturmacasına bir de koronavirüs pandemisi eklenince maruz kalınan stres çeşitli uyku sorunlarına yol açabiliyor. Kısa süreli olarak başlayan uykuya dalamama, uykusuzluk, erken uyanma gibi durumlar zamanla kronikleşebiliyor. Uzmanlar uykuya dalamamanın kaygı, erken uyanmanın ise depresyonda görülen bir sorun olduğunun altı çiziliyor.

Uzmanlar, uyku hijyeni için de önemli tavsiyelerde bulunuyor. Toplumda sık görülen uyku sorunlarının kişinin yaşam kalitesini etkilediğine ve bazı sorunlara neden olabiliyor. Bunama veya Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar; psikozlar, duygulanım bozuklukları, anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve alkolizm gibi psikiyatrik hastalıklar uykusuzluk nedeni olabilir.

Uykusuzluğu 3 şekilde tespit edebilirsiniz:

  • Uykuya dalma süresinde uzama veya uyuyamama,
  • Uykuya daldıktan bir süre sonra uyanıp daha sonra uykuya tekrar geçmede zorluk yaşama
  • Uykuya dalmasında veya uykuyu sürdürmesinde herhangi bir sorun yokken sabah erken saatlerde uyanması

KALİTELİ BİR UYKU İÇİN...

Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için uyku saatlerine ve süresine çok dikkat etmelisiniz. Herkesin uyku süresi aynı değildir. Kimine 5 saat yeterliyken kimine ise 10 saat uyumak yeterli gelebilir. Genel durum 7-8 saat uyumak, sabahları zinde ve dinlenmiş olarak uyanmanın anahtarıdır. Uyuma saatinizi kendi bünyenize göre ayarlamalı ve uykunuz gelmeden yatağa gitmemelisiniz.

Uykuya dalma sorunu yaşıyorsanız, sabah uyanma saatinizi geciktirmemelisiniz. Gece uykuya dalmada güçlüğe neden olabilecek bir diğer alışkanlık olan gündüz uyumalarından da kaçınmak gerekir. Uykusuzluk sorunu yaşamamak için mutlaka günlük işlerin arasına egzersiz de eklenmelisiniz. Yatak odasının ısısını düşürün ve yastıklarınızı belirli periyotlarda yenilemeyi ihmal etmeyin.

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