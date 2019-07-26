Uyluk tahrişine karşı dantel bant ürettiler! Dikkat çeken yanıysa...

Kremler, yağlar, evdeki çözümler... Uyluk sürtünmesinin önüne geçmek biraz zor olabiliyor. Kremler yaz gününde yağlı bir his bırakabildiğinden pek tercih edilmiyor.

İç çamaşırı firması Umipubo ise kadınların bu sorununa oldukça çekici bir çözüm yolu buldu. Bacakların birbirlerine sürtünmesini önleyen dantel bantlar kadınların şıklığını tamamlayacak cinsten.

Ancak bu ürünün dikkat çeken yanı bantlara yapılmış cepler. Kadınların yazın çok fazla cepli kıyafetler giymediğini düşünen firma cep özelliğiyle kadınların takdirini toplamış durumda.

Marka için yorum yapan kadın kullanıcılar, bunun mükemmel bir fikir olduğunu söyledi. İşte şirketin WEB sitesine gelen birkaç yorum: 'Bu çok ince bir dşünce yazın pek çanta taşımak istemiyor ve cepli kıyafetler giymiyoruz. Bizi düşünen birileri var.' 'Bunu görünce hemen sepetime ekledim. Kargoyu heyecanla bekliyorum.'

Siyah, beyaz ve krem renk çeşitleri bulunan uyluk bantları 45, 50 TL'ye satılıyor.

