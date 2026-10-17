Uyanınca konuşması tamamen değişti! Genç kadının yaşadığı olayın nedeni şaşırttı

İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde doğup büyüyen Verity Went, 4 Ekim 2023’te yaşadığı sıra dışı olayla hayatının beklenmedik bir değişimle karşı karşıya kaldı.

Yerel İngiliz aksanıyla konuşan 29 yaşındaki kadın, migrenin ardından uyandığında kendisini İngiltere’nin Newcastle ve çevresinde konuşulan Geordie aksanıyla konuşurken buldu.

Berberlik yapan ve aynı zamanda içerik üreticisi olan Went, yaşadığı değişimin ilk anlarında büyük korku yaşadı.

Konuşmasının önce peltekleştiğini, kısa süre sonra ise tamamen farklı bir aksana dönüştüğünü anlatan genç kadın, başlangıçta felç geçirmiş olabileceğinden endişelendi.

DOKTORLAR YABANCI AKSAN SENDROMU TEŞHİSİ KOYDU

Went’in daha önce fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) tanısı almış olması, doktorların yaşanan durumu değerlendirmesinde etkili oldu. Hastaneye yönlendirilen genç kadına, kişinin konuşma biçiminde ve aksanında değişikliğe yol açabilen nadir bir durum olan Yabancı Aksan Sendromu teşhisi konuldu.

FND, sinir sisteminin çalışma biçimini etkileyen ve beyin ile vücut arasındaki sinyallerin işlenmesinde sorunlara yol açabilen bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Yabancı Aksan Sendromu ise konuşmanın ses, ritim ve vurgu özelliklerinde değişikliklerle kendini gösterebilir.

Went, yaşadığı ilk şoku anlatırken kendisini adeta kaybetmiş gibi hissettiğini belirtti. Genç kadın, başlangıçta yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Çok korkmuştum. Hemen doktora gittim. Doktorum, daha önce FND tanısı aldığımı bildiği için bunun felçten ziyade bu durumla bağlantılı olabileceğini düşündü. Doktor da çok şaşırmıştı. Bu durumu daha önce duyduğunu ama hiç karşılaşmadığını söyledi ve hastaneye gitmemi önerdi."

"KENDİ SESİMİ TAMAMEN KAYBETMİŞ GİBİYDİM"

İlk başlarda yeni aksanına alışmakta zorlanan Went, yaşadığı değişimin kimlik duygusunu da etkilediğini söyledi.

Kendisini eskisinden farklı hissettiğini belirten genç kadın, zamanla bu durumu kabullenmeyi öğrendi.

Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından Geordie aksanı, Went’in günlük yaşamının doğal bir parçası haline geldi. Öyle ki yeni aksanı yalnızca konuşmasına değil, rüyalarına ve iç sesine de yansıdı.

Went, artık bu sesin kendisinin bir parçası olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle dedi: "Artık sesimin böyle olduğunu hissediyorum. Ona o kadar alıştım ki eski sesime dönsem bile yeniden uyum sağlamak benim için en az ilk değişim kadar zor olurdu."

Doktorlarının kendisine Yabancı Aksan Sendromu’nun genellikle uzun süreli, hatta kalıcı olabileceğini söylediğini aktaran Went, aksanının yeniden değişmemesini umduğunu dile getirdi.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI DA YENİ AKSANINA ALIŞTI

Went’in ailesi ve arkadaşları da zamanla onun yeni konuşma biçimine alıştı. Hatta yakın çevresindeki bazı kişilerin Geordie aksanının kendisine eski aksanından daha çok yakıştığını düşündüğünü söyleyen genç kadın, artık sesini sevdiğini vurguladı.

Yaşadığı değişimin zihinsel açıdan yorucu olduğunu belirten Went, aynı süreci yeniden yaşamak istemediğini ifade etti. İç sesinin ve rüyalarının da yeni aksanına uyum sağlamasını, bu değişimin kalıcı olabileceğine dair kendi düşüncesini güçlendiren bir unsur olarak gördüğünü söyledi.

"DEĞİŞİMDEN KORKMAK YERİNE ONU KABULLENDİM"

Yaşadığı sıra dışı deneyimin kendisini zamanla daha açık fikirli, anlayışlı ve değişimlere karşı daha kabullenici biri hâline getirdiğini belirten Went, artık geleceğe daha umutlu baktığını dile getirdi.

Genç kadın, yaşadıklarının kendisine hayatın her an farklı bir yöne gidebileceğini öğrettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bana her şeyin olabileceğini gösterdi. Zaman akıp gidiyor, benim de hayat ne getirirse getirsin yoluma devam etmem gerekiyor. Gelecekte beni nelerin beklediği için heyecanlıyım. Bundan sonra ne olacağını ise bir tek Tanrı bilir!"