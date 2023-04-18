Uyurken kulaklığını yuttu! Karnından gelen müzik seslerini duyunca şoke oldu... Duruma anlam veremedi

Çin’de yaşayan Xiaoyong isimli bir adam kulaklıkla uykuya daldı ve tuvalete gitmek için uyandığında kulalıklarından birinin yerinde olmadığını fark etti. Houlang Video’nun haberine göre, tuvalete kalktığında kulaklıklardan birinin olmadığını fark eden Xiaoyong kayıp eşyasını bulabilmek için dakikalarca uğraştı. Kayıp kulağını bulabilmek için müzik çalmaya karar veren Xiaoyong, karnından gelen sesleri duyduğunda şoke oldu.

HASTANEYE KOŞTU

Midesinden gelen müzik sesini duyduğunda bir süre duruma anlam veremeyen Xiaoyong, soluğu hastanede aldı. Hastanede yapılan incelemelerin sonucunda Xiaoyong röntgende kulaklığının karınında olduğunu fark etti.

Xiaoyong kulaklığın midesine nasıl girdiğini bilmediğini dile getirdi. Kulaklık cerrahi operasyonla Xiaoyong'un midesinden çıkartıldı.