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Uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Tokat merkezli operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik drone destekli operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erbaa, İstanbul ve Amasya'da drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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drone Erbaa Tokat tutuklama uyuşturucu noperasyonu

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