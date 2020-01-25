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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan 10 şahıstan 3’ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan 10 şahıstan 3’ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Son olarak yürütülen planlı çalışmalarda, 10 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmaların tamamında ve ikamet aramalarında toplam, 13,16 gram bonzai, 2 adet ecstacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 160 TL para ele geçirildi.
Polis, 7 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak’ suçundan işlem yaparken, 1’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.
Öte yandan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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