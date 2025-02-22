Uzak mesafe evliliği yürütüyorlar! Aralarında 1770 km'lik mesafe var: "Mükemmel bir evliliğimiz var"

MYNET|DIŞ HABERLER Oyuncu Wanja Mary Sellers ve yönetmen eşi Fabrizio 40 yıldır devam evliliklerinde farklı şehirlerde yaşıyor. Üç çocukları bulunan çiftten Seller mükemmel evliliğin sırrını ise, "Son 10 yıldır 1770 km uzakta yaşamak, mükemmel evliliğimizin sırrı bu" diyerek açıkladı.

"HİÇBİR ZAMAN ZORLUK YAŞAMADIK"

1985 yılının Mart ayında evlendiklerini söyleyen Seller, "Roma, Los Angeles veya New York'ta olmamız fark etmez, çocukların birbirlerini seven, öz benlik duygusunu kaybetmeyen iki ebeveyni vardı. Buna şakayla 'birlikte-birlikte değil' dinamiği adını vermiştik. 19 yıllık evliliğin ardından artık Roma'da yaşamak istemedim ve en büyük kızının eğitim gördüğü Londra'ya taşınmaya karar verdim. Fikri ortaya attığım anda Fabrizio bunu yapmam gerektiğini kabul etti. Bir eşin sevdiği kocasından 1770 km uzağa taşınması kulağa tuhaf gelebilir. İlişkimiz kaya gibi sağlamdı. Sevgi, saygı ve güven temelleri üzerine kuruluydu. Kimin ne zaman seyahat edeceğine veya ne sıklıkla arayıp mesaj atacağımıza dair bir program yapmadık. Yıllarca akışına bıraktıktan sonra buna ihtiyacımız kalmadı. Hiçbir zaman zorluk yaşamadık" dedi.

YENİ BİR HAYAT KURDULAR

Farklı şehirlerdeki evlerinde kendi benliklerini yaşayabilmenin özgürlüğünü hissettiğini söyleyen Seller, "Kendi şehirlerimizde kendi evlerimizin olması, tamamen kendimiz olabileceğimiz, tanıştığımızda o mutlu benliklerimizi bir araya getirebileceğimiz anlamına geliyordu. İkimiz de, ben oyuncu olarak, o da film yönetmeni olarak, istediğimiz kadar çalışabiliyorduk ve hızla mutlu bir ritme yerleşiyorduk. Pazartesi günü Paris'e bir Eurostar bileti için harika bir fırsat görürsem, Fabrizio'ya mesaj atıyorum ve o hafta sonu orada buluşuyoruz. Şehirden kaçmak istersem, birkaç saat içinde onun İtalyan bahçesinde dinlenebilir veya o benimle Londra'yı keşfedebilir.ster doğum günüm için Ischia'da olalım, ister birkaç günlüğüne Amsterdam'da olalım, ister Küba'da seyahat edelim veya Orta Amerika'daki ailemizi ziyaret edelim, her zaman birlikte olmak bir seçimdir. Birlikte olmak ayrı olmak kadar doğal geliyor bize" diye konuştu.