Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Uzak mesafe evliliği yürütüyorlar! Aralarında 1770 km'lik mesafe var: "Mükemmel bir evliliğimiz var"

Uzak mesafe evliliği yürütüyorlar! Aralarında 1770 km'lik mesafe var: "Mükemmel bir evliliğimiz var"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 11:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Wanja Mary Sellers Londra'da yaşarken eşi Fabrizio ise Roma'da yaşıyor. İkili aralarındaki 1770 km'lik uzaklığa rağmen 40 yıldır devam eden evliliklerinin mükemmel olduğunu savundu. İkili birbiriyle kurdukları derin bağ sayesinde uzak mesafe evliliklerini sağlıklı bir şekilde sürdüklerini söyledi.

Uzak mesafe evliliği yürütüyorlar! Aralarında 1770 km'lik mesafe var: "Mükemmel bir evliliğimiz var"

MYNET|DIŞ HABERLER Oyuncu Wanja Mary Sellers ve yönetmen eşi Fabrizio 40 yıldır devam evliliklerinde farklı şehirlerde yaşıyor. Üç çocukları bulunan çiftten Seller mükemmel evliliğin sırrını ise, "Son 10 yıldır 1770 km uzakta yaşamak, mükemmel evliliğimizin sırrı bu" diyerek açıkladı.

"HİÇBİR ZAMAN ZORLUK YAŞAMADIK"

2

1985 yılının Mart ayında evlendiklerini söyleyen Seller, "Roma, Los Angeles veya New York'ta olmamız fark etmez, çocukların birbirlerini seven, öz benlik duygusunu kaybetmeyen iki ebeveyni vardı. Buna şakayla 'birlikte-birlikte değil' dinamiği adını vermiştik. 19 yıllık evliliğin ardından artık Roma'da yaşamak istemedim ve en büyük kızının eğitim gördüğü Londra'ya taşınmaya karar verdim. Fikri ortaya attığım anda Fabrizio bunu yapmam gerektiğini kabul etti. Bir eşin sevdiği kocasından 1770 km uzağa taşınması kulağa tuhaf gelebilir. İlişkimiz kaya gibi sağlamdı. Sevgi, saygı ve güven temelleri üzerine kuruluydu. Kimin ne zaman seyahat edeceğine veya ne sıklıkla arayıp mesaj atacağımıza dair bir program yapmadık. Yıllarca akışına bıraktıktan sonra buna ihtiyacımız kalmadı. Hiçbir zaman zorluk yaşamadık" dedi.

YENİ BİR HAYAT KURDULAR

3

Farklı şehirlerdeki evlerinde kendi benliklerini yaşayabilmenin özgürlüğünü hissettiğini söyleyen Seller, "Kendi şehirlerimizde kendi evlerimizin olması, tamamen kendimiz olabileceğimiz, tanıştığımızda o mutlu benliklerimizi bir araya getirebileceğimiz anlamına geliyordu. İkimiz de, ben oyuncu olarak, o da film yönetmeni olarak, istediğimiz kadar çalışabiliyorduk ve hızla mutlu bir ritme yerleşiyorduk. Pazartesi günü Paris'e bir Eurostar bileti için harika bir fırsat görürsem, Fabrizio'ya mesaj atıyorum ve o hafta sonu orada buluşuyoruz. Şehirden kaçmak istersem, birkaç saat içinde onun İtalyan bahçesinde dinlenebilir veya o benimle Londra'yı keşfedebilir.ster doğum günüm için Ischia'da olalım, ister birkaç günlüğüne Amsterdam'da olalım, ister Küba'da seyahat edelim veya Orta Amerika'daki ailemizi ziyaret edelim, her zaman birlikte olmak bir seçimdir. Birlikte olmak ayrı olmak kadar doğal geliyor bize" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

 Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

Soğuk algınlığı zannetti! Kalçasını böceklerin yediğinden habersizdi

 Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

Düğün parasını yanlışlıkla çöpe attı! "Bir mucize bekledim"

 Tek hareketi yetti! "Düşman başına"

Tek hareketi yetti! "Düşman başına"
Mynet'in Sesi
Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılarÇaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılar
Damat gelemeyince devreye görümce girdi! "Acilen çağrıldı"Damat gelemeyince devreye görümce girdi! "Acilen çağrıldı"
Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılar

Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılar

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

Buz tutan gölden aracıyla geçmek istedi

İstanbul'dan Konya'ya ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz?

İstanbul'dan Konya'ya ya da Roma'dan Milano'ya gitmek... Hangisi daha ucuz?

Damat gelemeyince devreye görümce girdi! "Acilen çağrıldı"

Damat gelemeyince devreye görümce girdi! "Acilen çağrıldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.