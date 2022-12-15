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Uzay aracında şok sızıntı! İptal edildi... Roscosmos ve NASA'dan flaş açıklamalar geldi

15.12.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı Soyuz MS-22 uzay aracında bulunan Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin isimli 2 kozmonotun uzay yürüyüşü iptal edildi. Yürüyüşün uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, Rusya Uluslararası Uzay Ajansı (Roscosmos) ve NASA tarafından konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Uzay aracında şok sızıntı! İptal edildi... Roscosmos ve NASA'dan flaş açıklamalar geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmiş olan Soyuz MS-22 uzay aracında görevli kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin'in uzay yürüyüşü iptal edildi. Kozmonotlar, Mini Araştırma Modülü 2'den (Poisk) Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne bazı parçaların aktarımını yapmayı planladı. Ancak yürüyüş iptal edildi.

ROSCOSMOS'TAN AÇIKLAMA

Rusya Uluslararası Uzay Ajansı (Roscosmos), Prokopyev ve Petelin'in istasyondan çıkışlarının uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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NASA: "İSTASYONA YANAŞTIĞI SIRADA ISI BASINCI DÜŞTÜ"

NASA tarafından yapılan açıklamada ise, Rus uzay aracı Soyuz'un istasyona yanaştığı sırada ısı basıncının düştüğü, bu nedenle Rus kozmonotların programının iptal edildiği belirtildi.

Soyuz uzay aracındaki sorunun çözümüne yönelik çalışma başlatıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Nauka modülü istasyona kenetlenmiş ve Rus kozmonotlar bu modülde bazı bilimsel araştırma faaliyetlerine başlamıştı. (İHA)

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