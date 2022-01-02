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Uzay kolonileri için korkutan uyarı: Yamyam olabilirler!

02.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinburg Üniversitesi'nden astrobiyoloji profesörü Charles Cockell, uzayda koloniler kurduğumuzda çiftçilik çalışmaları başarısız olursa insanların birbirlerini yiyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzay kolonileri için korkutan uyarı: Yamyam olabilirler!

İnsanlığın uzayda kolonileşme hayali hala canlı. Özellikle Elon Musk gibi ünlü milyarderler, uzayda koloni kurma konusunda önemli hedeflere sahipler. Ancak uzmanlar, bu konuda oldukça endişeli.

İngiliz Metro gazetesine konuşan Edinburgh Üniversitesi'nde astrobiyoloji profesörü Charles Cockell, astronotların Jüpiter'in uydusu Callisto ve Satürn'ün uydusu Titan gibi yerleri kolonileştirmeye çalıştıklarında karşılaşacakları zorluklar hakkında önemli bilgiler verdi.

KORKUNÇ SONUÇLARLA KARŞILAŞABİLİRLER

Cockell özellikle, tarım ve mahsul sistemlerinin başarısız olması durumunda, kolonicilerin Dünya'dan düzenli tedarik almadıkları sürece büyük olasılıkla çok korkunç sonuçlarla karşılaşacaklarını vurguladı.

Cockell, Sir John Franklin'in ve mürettebatının yamyamlaşmasıyla sonuçlanan 1845'teki keşif yolcuğuna işaret etti. Franklin'in mürettebatı 19. yüzyılın sonlarında kuzeybatı geçidini bulmaya çalışmıştı.

SONUNDA YAMYAMLIĞA BAŞLADILAR

Cockell, konu hakkında "Yeni teknoloji olan konserve yiyecekleri vardı. Ama yine de kayboldular, mahsur kaldılar ve sonunda yamyamlığa başladılar. Yani en iyi teknolojiyle bile, izole edilmiş insan toplulukları çok hızlı bir şekilde yozlaşabilir." dedi.

"BAŞKA YOL YOKSA BİRBİRLERİNİ YERLER"

"Callisto'ya (Jüpiter'in uydusu) bir grup insan koyarsanız, işler ters gider ve bitki büyüme modülü bozulursa, hayatta kalmanın başka bir yolu yoksa birbirlerini yerler." diye de ekledi.

TEST UYARISI

Bu oldukça korkutucu bir tahmin gibi görünse de, Cockell aslında koloniciler uzaya yerleşmeden önce tarım sistemlerinin Ay ve Mars gibi yerlerde yeteri kadar test edilmesi, işe yarayacağı konusunda emin olunması için oldukça iyi niyetli bir uyarıda bulunuyor.

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