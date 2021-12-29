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Elon Musk'ı şikayet eden Çin'den ABD'ye uzay çağrısı!

29.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starlink uydularının uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet eden Çin, ABD'ye önemli bir çağrı yaptı.

Elon Musk'ı şikayet eden Çin'den ABD'ye uzay çağrısı!

Çin, uzay istasyonunun uydulardan korunması için ABD'ye çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, konu hakkında açıklama yaptı. Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD’yi Tiangong uzay istasyonundaki 3 kişilik mürettebatının güvenliğini korumaya yönelik anlaşma yükümlülüklerini göz ardı etme suçlaması yöneltti.

ÇİN'DEN ABD'YE: "ACİL ÖNLEMLER ALIN"

Temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını engellemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını hatırlatan Cao Licien, ABD’nin "benzer olayların tekrarlanmaması için acil önlemler alması gerektiğini" ifade etti.

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Cao, Washington yönetiminin, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 yılında imzalanan anlaşma uyarınca "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.

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Pekin’deki ABD Büyükelçiliği önlem talebine dair herhangi bir yanıt paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

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SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Elon Musk
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