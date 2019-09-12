Üzerine ısıtıcıdaki kaynar suyun döküldüğü Yunus Emre, yaralandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Kaya, annesinin çay yapmak için ısıtıcıda kaynattığı sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Vücudunun belden yukarısında yanıklar oluşan Yunus Emre, hastanede tedaviye alındı.

​Köprüköy ilçesi Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi İstek Kaya, çay yapmak için mutfakta ısıtıcıya su koydu. Başka bir odaya geçen Kaya, bir süre sonra en küçük çocuğu Yunus Emre'nin çığlığı üzerine yeniden mutfağa koştu. Isıtıcıdaki sıcak suyun oğlunun üzerine döküldüğünü gören İstek Kaya, yakınlarından yardım istedi. Aile tarafından özel araçla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yunus Emre, buradaki müdahalenin ardından da ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Başı ve kollarıyla vücudunun üst kısmının büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Kaya, tedaviye alındı.

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten İstek Kaya, "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan çıktıktan bir süre sonra oğlum bağırdı. Mutfağa girdiğimde üzerine su döküldüğünü görünce elim ayağım dolaştı. Soğuk suyun altına tutup araba ile ilçedeki hastaneye gittik, oradan da Erzurum'a gönderdiler. Umarım evladım tez zamanda iyileşir. Benim başıma gelen bu diğer annelere örnek olsun. Isıtıcı veya buna benzer şeyleri küçük çocuğunuz varsa ortada bırakmayın" dedi.