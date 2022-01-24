Uzi ile aşk yaşadığı söylenen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bakın kalbini kime kaptırdı!

Meslektaşı Uzi ile birlikte olduğu konuşulan Aleyna Tilki'nin, sosyetenin gözde bekarlarından bir isme kalbini kaptırdığı öne sürüldü.

EV PARTİSİNDE YAKINLAŞTILAR

İddiaya göre Aleyna Tilki, bir ev partisinde ünlü iş insanı Taha Bilici ile yakınlaştı. Tilki'nin bir süredir, ünlü şarkıcı Uzi ile aşk yaşadığı söyleniyordu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in, Uzi ve kızı Aleyna Tilki arasındaki ilişkiyi desteklemediği ve Uzi'nin yaşam tarzını beğenmediği ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı sallayan aşk iddiası sonrası, Uzi ve Aleyna Tilki'nin ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlandı.



