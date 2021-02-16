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Uzmanlar uyarıyor: Nemli maske korumuyor!

16.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar uyarıyor: Nemli maske korumuyor!

Koronavirüs pandemisinde ayrılmaz bir parçamız haline gelen maskelerle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, nemli maskelerin koruma özelliğini yitirdiğini söyleyerek vatandaşları yanlarında yedek maske bulundurmaları konusunda uyardı.

Doğru maske seçimi ve maske alerjisi, kış aylarında maske kullanımı gibi konularla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Doğru maske seçiminde nelere dikkat edilmeli? Maske alerjisinin nedenleri nedir? Kış aylarında maske koruyuculuğu nasıl sağlanır? Prof. Dr. Ahmet Akçay merak edilen tüm soruları yanıtladı.

KIŞ AYLARINDA MASKE KORUYUCULUĞU NASIL SAĞLANIR?

Kış aylarında maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, özellikle yağmurlu ve kar yağışlı havalarda maskelerin ıslanması. Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Yağışsız havalarda da uzun süreli kullanımda maskeler nefesimizle nemlenmektedir. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra, nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, ıslanan veya nemlenen maskenin yeni takılmış olsa bile hemen değiştirilmesi, yağışsız havalarda ise maskenin en fazla 3 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir.

DOĞRU MASKE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Maskeler üretilirken birtakım işlemlerden geçer ve bu işlemler sırasında kullanılan bazı kimyasallar özellikle alerjisi olan hassas çocuklarda deri döküntülerine, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir. Maske alerjisinin önüne geçmek için maskenin özellikleri çok önemlidir. Bu noktada, temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon, klor gibi maddeler içermeyen, TSE onaylı cerrahi maskeler tercih edilebilir. Ayrıca tercih edilecek maskeler uzun süre kullanımda kulakları da rahatsız etmeyecek konforda seçilmelidir. Tercih edilecek maskenin Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Covid 19 güvenli üretim sertifikası ve TSE tip 2 ürün onaylı olan maskelerin seçilmesi faydalı olacaktır. Yanı sıra, koruma açısından yine 3 katmanında da Meltblown içeren maskeler tercih edilebilir.

MASKE ALERJİSİNİN NEDENLERİ NEDİR?

Geleneksel cerrahi yüz maskeleri, N95 maskeleri ve yeniden kullanılabilir kumaş maskeleri içeren yüz maskeleri, temasa bağlı alerjik reaksiyonları tetikleyebilecek kimyasallar içerebilir. Yüz maskelerine karşı alerjik cilt reaksiyonları, maskelerin yapıldığı bir dizi kimyasal bileşene karşı gelişmektedir. Maske alerjisinin önüne geçmek için maskenin özellikleri çok önemlidir. Bu noktada, temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon, klor gibi maddeler içermeyen, TSE onaylı cerrahi maskeler tercih edilebilir.

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