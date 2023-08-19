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Uzmanlardan sosyal medya fenomenlerine tepki! Tiktok ve Instagram ünlüleri takipçilerine öneriyor ama...

19.08.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenleri yeni bir tartışmayla gündeme geldi. Uzmanlar, Instagram ve Tiktok fenomenlerinin zayıflama ürünleri önermesine tepki gösterdi.

Uzmanlardan sosyal medya fenomenlerine tepki! Tiktok ve Instagram ünlüleri takipçilerine öneriyor ama...

Kilo sorunu olanlar için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmaktır. Fakat yoğun çalışma temposu nedeniyle birçok kişi bunları erteleyebiliyor. Bu sebeple bazı vatandaşlar daha kolay kilo vermenin yolunu arıyor ve sosyal medya fenomenlerinin önerdikleri ürünlere yönelebiliyor.

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ZAYIFLAMAK İSTERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLABİLİRSİNİZ

Uzmanlar kilo vermek isteyen kişilerin bu ürünler nedeniyle sağlığından olabileceğini vurguladı.

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Profesör Doktor Vedat Göral, ATV'ye yaptığı açıklamada "Bitki çayı içerek 1 ayda 20 kilo veren ve karaciğer sirozu olan bir vaka vardı. Nakil ile zor kurtarıldı. Bu işin bir ilmi, felsefesi var." ifadelerini kullandı.

Profesör Doktor Vedat Göral "Bize gelen hastaların kolesterol seviyesini, karaciğer ve şeker durumu araştırırız. Vücut kilosuna bakarız" dedi.

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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ÇOK BÜYÜK ZAYIFLAMA VAATLERİNDE BULUNUYOR!

Diyetisyen Merve Başgöze sosyal medyada çok takipçisi olup kendi çıkardıkları ürünleri pazarlayan güzellik merkezi sahipleri ve fenomenlere tepki gösterdi.

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Anne sütünün yüzde 40'ını karbonhidratların oluşturduğunu belirten uzman isim sosyal medya fenomenlerinin tavsiyesine uyup gıda alımını kesenleri uyardı.

"5 GÜNLÜK DETOKSLARLA OLACAK İŞ DEĞİL"

Başgöze kilo vermeye ilişkin yaptığı açıklamada "5 günlük detokslar ile bitki çayları ve tozlarla olacak iş değil" ifadesini kullandı.

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"NEYE DAYANARAK 'ÜRÜNÜMÜN YAN ETKİSİ YOK' DİYORSUNUZ?

'Ürününüzün yan etkisi olmadığını neye dayanarak söylüyorsunuz?" diyen uzamanlar "Vaka kontrol çalışması mı yaptınız? Klinik çalışmalar mı? Tam olarak neye dayanarak 'Ürünümün yan etkisi yok' diyebiliyorsunuz?" gibi sorularla fenomenleri sorguladı.

Uzmanlar, Instagram ve Tiktok fenomenlerinin önerdikleri ürünleri kullanmadan önce doktora danışmaları konusunda tavsiyede bulundu.

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