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Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına devam ediliyor.

Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı.

Uzungöl'de binasına yıkım kararı verilen Sıtkı Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaları yaparken devletin elektrik ve suyun bağlanmasına izin verdiğini belirtti.

Göz, binalar için ruhsat ve vergi verdiklerini ifade ederek, "Yıkım için gelen ekiplere ricada bulunduk, süre istedik. Binaları biz yaptık, biz yıkalım' dedik." şeklinde konuştu.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına vatandaşların yaklaşmasına izin verilmiyor.

Görevliler, yıkılan binaların etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

Uzungöl'e ise girişler güvenlik görevlilerinin kontrolünde sağlanıyor.

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