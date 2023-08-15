Vahide Perçin'li Aldatmak dizisine Magarsus'tan bomba transfer! Nursel Köse'nin yeğenine hayat verecek

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Atv'nin Tims&B imzalı dizisi Aldatmak sete çıkmak için gün sayıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Saraçoğlu‘nun yönettiği dizinin kadrosuna çok güçlü bir isim katılıyor. Son olarak blutv‘nin “Magarsus” adlı dizisindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Berkay Ateş “Aldatmak”ın kadrosuna dahil oldu.

Ödüllü oyuncu “Aldatmak” dizisinde “Kahraman” rolünü canlandıracak ve Nursel Köse'nin hayat verdiği Mualla Dicleli'nin yeğeni olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine hayat vermiştir.

Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

