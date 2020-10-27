Çeşitli sebepleri olabilen ve pek çok kadının başına gelebilen vajinadan gaz çıkması, çoğu zaman normal olsa da bazen ciddi sorunların işareti de olabilmektedir. Vajinadan gaz çıkması nedir, neden olur? İşte konu hakkında tüm merak ettikleriniz. Vajinal Gaz Nedir? Sebepleri Nelerdir? Havanın vajina içerisinde sıkışık bir halde bulunma durumuna vajinal gaz adı verilir. Vajinadan gaz çıkması esnasında farklı seslerin ortaya çıkabilme ihtimalleri oldukça yüksektir. Vajinal gazın yaygın nedenlerinden biri cinsel ilişkidir. Dışarıda bulunan hava cinsel aktivite sırasında vajina içerisine kolay bir şekilde giriş yapabilir. İlişki esnasında vajina kasları genişleme ve daralma hareketlerini gerçekleştirir. Böylelikle içeriye giren hava baloncukları, kasların meydana getirdiği sıkışma durumunda bulundukları yerden dışarı çıkamayabilir. Hapsolan hava cinsel ilişki esnasında veya sonrasında bir sesle ortaya çıkar. Vajinadan ses gelmesi gibi rahatsız edici bir duruma yol açan nedenlerin arasında fistüller de yer alır. Cilt ve bağırsak arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının (kanalın) oluşmasına fistül denir. Fistülün ortaya çıkma nedenleri arasında bulunan enfeksiyon, yaygın olan nedenlerden biridir. Farklı vajinal fistül türlerine rastlanabilir. En sık görülen vajinal fistül tipi de vezikovajinal fistül olarak bilinir. Üreterovajinal fistül, rektovajinal fistül, enterovajinal fistül, kolovajinal fistül, üretrovajinal fistül sıralanabilecek örneklerden bazılarıdır.

Kadınların kullanmayı tercih ettiği hijyen ürünleri arasında yer alan adet kapları ve tamponlar, vajinaya yerleştirildikten sonra hava kabarcıklarının vücut içerisinde sıkışmasına neden olabilir. Oluşan hava kabarcıkları fiziksel aktivite yapılırken ya da bu ürünler çıkarılırken dışarıya çıkabilir. Pelvik kasların gerilmesi, fiziksel egzersizler, öksürme, bazı tıbbi muayeneler de zaman zaman vajinal gazın oluşumuna neden olabilir. Yoga veya yogaya benzer fiziksel hareketler pelvik bölgenin gerginleşmesine ve vajinanın rahat bir hale gelmesine yardımcı olur. Bedenin büründüğü bu pozisyon değişiklikleri, dışarıdaki havanın hapsolmasına veya içerideki hava kabarcıklarının aniden serbest bırakılmasını sağlayabilir. Pelvik taban bölgesi ile alakalı bir rahatsızlığa sahip iseniz idrar kaçırma ve vajinada gaz oluşumu ilk karşılaşılan semptomlardan yalnızca birkaçı olabilir. Bu gibi problemlere vajinal doğum yapan kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Bu tip durumlarda kadın hastalıkları alanında uzman olan doktorlara başvurarak tüm önlemleri bir an önce almalısınız. Tedavinizde fayda gösteren bir diğer yöntem de kegel egzersizi olacaktır. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve rahatsız edici semptomları iyileştirmek için vücudun "pelvik tabanı" bölgesi kaslar üzerinde yapılan oldukça basit ama bir o kadar etkili egzersizlerdir.

Vajinadan Gaz Çıkışının Önüne Geçen Önlemler Vajinal gaz oluşumunu her daim önleyebilecek bilimsel bir yol henüz yoktur. Gazın sık rastlanabilen semptomu, hapsolmuş hava kabarcıklarının dışarı çıkma sırasında meydana getirdiği sesleri ve hissiyatıdır. Gaz uzun bir süre kaybolmazsa, idrar yaparken eğilmek ve çömelmek sıkışan havanın moleküllerinin çıkışına yardımcı olabilir. Gaz doğal olarak ortaya çıktıysa derin ve rahat soluk alınıp verilmesi geçmesine yardımcı olan etkenler arasındadır. Vajinanın içerisindeki gaz molekülleri ağrı yaşanması gibi sonuçları doğurursa fiziksel egzersizlerden uzak durulması tavsiye edilir. Tampona benzer dahili kadın hijyen ürünlerinin kullanımının en aza indirgenmesi gaz moleküllerinin oluşum riskini azaltmada fayda sağlar. Yapılan bilimsel araştırmaların çoğunda vajinal doğumdan sonra vajinal gaz olayının sık yaşandığı belirlenmiştir. Hamilelik ve Vajinadan Gaz Çıkması Vajinada biriken gazın dışarı çıkması hamilelik belirtileri arasında yer almaz. Hamileyken vajinadan gaz çıkması eğer normal sebeplerden dolayı gerçekleşiyorsa zarar verici bir sonuç meydana getiremez. Fakat farklı bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle durumların üzerinden uzun bir zaman geçmeden kontrol amaçlı doktorunuza başvurmanız ve muayene olmanız önerilir. Doktorunuzdan yardım almanızı gerektiren durumlardan biri de doğuma yakın vajinadan gaz çıkmasıdır. Fetüsün sağlığını etkileyebilme ihtimali varsayılan olası tehlikeleri engelleyebilmek için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir.