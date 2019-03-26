Vali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye etti

Tokat Valisi Ozan Balcı, okula davet edilen ailelerin bebeklerine kütüphane üyelik kartı hediye etti.

Kütüphaneler haftası nedeniyle İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen törende Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat’ta ilk kez uygulanan bebeklere üyelik kartı uygulamasının il genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. Vali Balcı, "Bebeklere niye ödül verdik merak ettiniz değil mi? Tokat’ı kitabın başkenti yapacağız demiştik. Tokat’ı Türkiye’nin en zengin kitaplarının olduğu il haline getireceğiz. Yeni projemiz tüm çocuklara kütüphaneye kartı çıkartmak. 110 bine yakın öğrencimize de kütüphane kartı çıkartacağız. İnşallah bir ay içerisinde bitecek. Bugün kütüphaneler haftası, öncelikle kütüphane haftanızı kutluyorum. Sosyal Bilimler Lisesine de etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Doktor olmak, mühendis olmak diye bir şey yok. Hangi mesleği de yaparsanız yapın, işçi olmak içinde, kırtasiye dükkanı işletmek içinde, sokakta veya sanayide çalışan bir işçi olmak içinde kitap okumak lazım. Kitap okumak bir ayrıcalık meselesidir. Herkes o ayrıcalığa sahip olamaz. Kitap okumak, yemek yemek gibi su içmek gibi güzel bir şeydir. İnsanlar 1 saat vakit ayırıp kitap okuyacaklar" şeklinde konuştu.