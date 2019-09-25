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Van Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

VAN Beşiktaşlılar Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın imkanlarıyla ameliyat edilerek takılan biyonik kulak sayesinde duyabilen Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Yusuf'u evinde ziyaret ederek, Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.  Van merkeze yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin Direkli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2.5 yıl önce dünyaya geldi.

Van Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdü

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN Beşiktaşlılar Derneği, Sağlık Bakanlığı'nın imkanlarıyla ameliyat edilerek takılan biyonik kulak sayesinde duyabilen Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Yusuf'u evinde ziyaret ederek, Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Van merkeze yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin Direkli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf, 2.5 yıl önce dünyaya geldi. Baba Kaçmaz seslere tepki vermeyen oğlu Yusuf'u uzman doktora götürerek sağlık kontrolunden geçirdi. Minik Kerem'e işitme bozukluğu tanısı konuldu. İki kulağı da duymayan Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftçilik yaparak ailesini geçindiren Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u tedavi ettirmeye yetmeyince de Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı imkanla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan Yusuf, sağlığına kavuştu ve takılan biyonik kulak sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı.
BEŞİKTAŞLILARDAN MİNİK YUSUF'A SÜRPRİZ ZİYARET
Yusuf'la ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından Van Beşiktaşlılar Derneği de harekete geçti. Dernek Başkanı Gani Acar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Yusuf'un yaşadığı Direkli Mahallesi'ne gelerek sürpriz ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Acar, Yusuf'a Beşiktaş forması ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.
MİNİK YUSUF'UN YÜZÜ GÜLDÜ
Acar, "Biyonik kulak sayesinde duyabilen Yusuf'un ailesinin Beşiktaşlı olduğunu öğrenince, yönetim kurulu üyelerimizle bir araya gelip Yusuf için Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler aldık. Bugün Yusuf'un yaşadığı Direkli Mahallesine gelerek, ona bir süpriz yaşattık. Formayı ve oyuncakları hediye ederken, onun gözlerindeki o mutluluğu bizleri son derece mutlu etti. Yusuf için kilometrelerce yol gelip, onu sevindirdik. Verdiğimiz hediyelerle yüzü güldü. Bu da bizi mutlu etti" dedi.
BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET ETTİLER
Van Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Diyadin Behcet ise, Dernek ve Beşiktaş Çarşı Grubu olarak minik Yusuf'u önümüzdeki günlerde babası ile birlikte İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş maçına götüreceklerini ve her zaman yanında olacaklarını söyledi.
BABA KAÇMAZ ÇOK MUTLU OLDU
Baba Kerem Kaçmaz ise, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün minik oğluma sürpriz bir ziyaret gerçekleşirdiler. Beşiktaş forması ve oyuncaklar hediye ettiler. Yusuf'u mutlu ettiler. Bu ziyaretleri bizleri son derece sevindirdi. Bizi Beşiktaş maçına da davet ettiler. İnşallah maça da gideceğiz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Van Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdüVan Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdüVan Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdüVan Beşiktaşlılar Derneği, minik Yusuf'un yüzünü güldürdü

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