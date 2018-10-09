Van'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 118 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak'taki metruk bir binada 47 Afganistan ve 18 Pakistan, Gevaş Emniyet Amirliği ekipleri de Atatürk Bulvarı'nda 53 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

