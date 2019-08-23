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Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine D.B. yönetimindeki 65 BC 623 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki çuvallarda 342 kilo 700 gram eroin bulundu.

Sürücü D.B. gözaltına alındı.

Bu arada, Van'da 8 ayda düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 ton uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Gürpınar uyuşturucu Van

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