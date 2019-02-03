Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcıları ile uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı'nda, şüpheli hareketlerde bulunan N.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 47 uyuşturucu hap ile 63,02 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

