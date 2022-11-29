Var Mısın Yok Musun ile ünlenmişti! Nursel Ergin "İlk defa bu kadar açık anlatayım" dedi, stüdyo gözyaşlarına boğuldu

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta programında sunuculuk yapıyordu. Gelinim Mutfakta programında hayatını anlatan Nursel Ergin hem ağladı hem ağlattı.

Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatınca stüdyoda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

İLK DEFA AÇIK AÇIK ANLATTI

“Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…" diyerek sözle başlayan Ergin şunları söyledi:

"Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş. Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten. Ben dedim. 'Annemi bulacağım.' Buldum da…"

ANNESİNİ BULDU ALDIĞI YANITLA ŞOKE OLDU

Annesini bulduğunu da söyleyen Nursel Ergin "Afyon’da yaşıyor, evlenmiş bir sürü de çocuğu olmuş, bizi unutmuş. Sonra beni görünce düştü bayıldı, bayılınca daha çok kızdım. Çünkü ben onun daha güçlü bir kadın olmasını isterdim. Ama aramızda hiçbir elektrik olmadı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi… Sonra annem bana bizimle kalmak istediğini söyledi ama bir sürü çocuğu vardı ve ben bir kez daha çok kızdım anneme…

Çünkü bu kez de diğer çocuklarını bırakacaktı. Çok alışmış çocuk bırakmaya… O an benim için annem bitti. Çünkü annelik bir armağan ve çocuklarına sahip çıkacaksın. Ama ben çok eksik kaldım. Yaşadıklarımı nasıl silebilir, benim annem silemez ki... Bazı şeyler 'büyüdükçe düzelir' dedim. Düzelmedi. Daha da büyüdü. Bizim için yapılacak hiçbir şey yok biz mağdur edilen çocuklarız maalesef…” dedi.



