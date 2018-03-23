KADIN

Varisi olanlara hava değişimi uyarısı!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
HASTALIKLAR HABERLERİ  | 23.03.2018 01:47 | Son Güncelleme

Kış aylarının sıcak geçtiği ve yazın yaklaştığı şu günlerde, uzmanlar varisi olanlara uyarıda bulunuyor. Halk arasında “Varis” olarak adlandırılan toplardamar hastalıkları, mevsim değişikliklerinden en çok etkilenen damar hastalıkları arasında yer alıyor.

Varisi olanlara hava değişimi uyarısı!

Hareketsizlik, fazla kilolar ve sürekli ayakta kalmak gibi nedenler oluşup tetiklenebilen varis çoğu kişinin muzdarip olduğu bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği takdirde ciddi şekilde olumsuzluklara neden olan varis havaların ısınmasıyla birlikte kendini daha fazla gösteriyor.

Şikayetler artıyor

Mevsim değişiklikleri bedenlerde farklı reaksiyonlar gösterirken, özellikle varisli toplardamarlarda genişliyor.

Varis, bacaklarındaki toplar damarların genişleyip kıvrılması ve kapakçıklarının bozulması sonucunda içindeki kanın göllenmesi nedeniyle bacaklarda ağrı, yanma ve dolgunluk şikayeti yapan bir hastalıktır.

Damarlar genişler

Varis hastalarında zaten genişlemiş olan damarlar, sıcakta daha da genişler. Sıcaklıklara bağlı olarak hastaların daha fazla terlemesi ve susuz kalması nedeniyle damarlarındaki kan daha da koyulaşır. Bu da damar içindeki pıhtılaşmayı artırır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Cem Arıtürk, varisi olanlara uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Toplardamarlar yapıları itibarı ile genişleyip daralma potansiyeline sahip olan damarlardır. Genetik ve ailesel faktörler çok etkili olmakla beraber sıcaklık değişimi varisi tetikleyen faktörlerdendir. Varis hastalarında, gündüz ve gece bacak çapları arasında gözle görülür bir fark ortaya çıkar. Bunların haricinde güneş ışınlarının direkt olarak kullanılması ile damar ve damar etrafındaki destek dokularda bulunan kollajen ve elastin yapısında bozulmalar meydana gelir. Bu bozulma ve kılcal varış oluşumu kolaylaştırır ve hızlandırır”.

Varis için riskli meslek grupları

Varis hastalığında insanların yaşam tarzı ve mesleklerinin de önemli olduğunu dile getiren uzmanlara göre, öğretmen, diş hekimi, cerrah ya da mağaza çalışanı gibi mesleklerin uzun süre ayakta durmayı gerektirdiğinden varis için riskli gruplardır.

Varisin tedavi yöntemleri

Varis tedavisinde, farklı tedaviler bulunurken uzmanların ilk önerisi kısa yürüyüşler yapmak ya da bacaklarını yukarı kaldırarak dinlenmeyi sağlamaktır.

Uzmanlar ayrıca, hastaların zorunlu olmadıkça sıcak kaplıcalardan uzak durmaları gerektiğini de belirtiyor. Hastalık ilerlememiş durumdaysa varis çorabı kullanmak ve doktor kontrolünde ilaç tedavisi de yeterli gelebilir. İlerlemiş hastalığı olan kişilerde ise açık varis ameliyatları veya son yıllarda kullanıma giren lazer ablasyon veya radyo frekans ablasyon tedavisi de kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
varis damar hastalıkları

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