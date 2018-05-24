Ve beklenen oldu! Bursaspor Şampiyonluk liginde!

Nisan ayında Rockville Teknoloji işbirliği ile espor arenasında giriş yaptığını açılayan Bursaspor Esports, geçtiğimiz sezon 2018 Kış Mevsimi’nde Yükselme Ligi’nde mücadele eden ve finallerde 2018 Şampiyonluk Ligi’ne çıkma başarısı gösteren Macro Maniacs’ın Şampiyonluk Ligi slotunu satın alarak önümüzdeki sezon League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde mücadele edecek. Macro Maniacs geçtiğimiz günlerde espor faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açılamıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayı içerisinde başlayacak olan League of Legends Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde mücadele edeceklerini ve Bursaspor Esports League of Legends takımı teknik kadro ve oyuncuları hakkında ayrıntılı bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde yapacağı dile getirildi.

Bursaspor Esports Vodafone Freezone Şampiyonluk Liginde! ???????????? Detaylar için: https://t.co/wPQxlo3kiD pic.twitter.com/3svcFeE7nZ — Bursaspor Esports (@BursasporEsport) 23 Mayıs 2018



