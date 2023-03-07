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'Kriz patlayınca ifşa olmuş' Akşener hakkında 'Numarasını değiştirmek zorunda kaldı' iddiası! "WhatsApp gruplarında..."

07.03.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ankara siyasette son yıllarda görülen en baş döndürücü trafiğine şahit olurken işlerin gelişmelerin odağındaki isim olan İYİ Parti lideri Akşener'in numarasını değiştirmek durumunda kaldığı boyuta evrildiği ortaya çıktı. Kulislere sızan bilgiye göre Akşener masadan kalkınca numarası WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Mesaj yağmuruna tutulan Akşener numarasını değiştirdiğinde ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından biri devreye girene dek Akşener'e ulaşamadı...

'Kriz patlayınca ifşa olmuş' Akşener hakkında 'Numarasını değiştirmek zorunda kaldı' iddiası! "WhatsApp gruplarında..."

Son günlerde Millet İttifakı cephesinde yaşanan görüşme trafiğinden çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İddiaya göre perşembe günkü anlaşmazlığın ardından Meral Akşener'in telefon numarası WhatsApp gruplarında paylaşılarak ifşa oldu. Numarası "Tüm şikayet ve kızgınlıklarınızı bu numaraya iletebilirsiniz" denerek paylaşılan İYİ Parti lideri, mesaj yağmuruna dayanamayınca numarasını değiştirmek zorunda kaldı.

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"RESMEN BOMBALAMIŞLAR TELEFONUNU"

Akşener'i numarasını değiştirmek durumunda bırakan süreci anlatan gazeteci Metehan Demir, HaberGlobal ekranında söz konusu iddiasını şu sözlerle anlattı:

"Meral hanım 48 saat önce cep telefonu numarasını değiştirmiş, dünkü kriz öncesinde. 'Neden değiştirdi' diye sordum. Meral hanımın özel telefon numarası, cuma günü bu kriz patladıktan sonra çok sayıda WhatsApp grubuna iletilerek 'Tüm şikayet ve kızgınlıklarınızı bu numaraya iletebilirsiniz' diye yayılmış, ifşa olmuş. Binlerce, çeşitli seviyelerde mesaj yağmuruna tutulunca doğal olarak Meral hanım bunalmış ve numarasını değiştirmiş. Resmen bombalamışlar telefonunu mesajlarla. Sonra da onu arıyorlar, ulaşamıyorlar çünkü numarasını değiştirdiğini çok az kişi biliyor."

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"YENİ NUMARASI BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİNDE NUMARASI VARMIŞ"

Demir'in anlattıklarına gazeteci Ali Haydar Fırat da şu eklemeyi yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Akşener'i sürekli görüştüğü numaradan aramış ama çok muazzam bir telefon trafiği oluştuğu için Sayın Akşener numarasını değiştirmek zorunda kalmış. Yeni telefon numarası da bir belediye başkanında varmış, cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından diyelim. O şekilde ulaşılmış."

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