Son dakika: Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! "Fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" sözleri dikkat çekti

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kürsüye çıktı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, adanmış yüreğimizle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için çalışacağız. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz.
Devletimiz bütün kapasite ve kabiliyetiyle depremden ağır yara alan insanlarımızın yanındadır. 46 bin 104 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 115 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır.
Seçim müziği kullanmayacağız.
Depremi fırsat bilen ahlaksızlar seçimleri sabote etmek, olay çıkarmak maksadıyla tedavüldedir. Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye'yi doğal olmayan şiddet ve gerilim ataklarıyla diz çöktürmeye çalışan mihrakların alayını görüyor.
Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maç esnasında tribünlerden sallanan görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırıdır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.
Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir.