Son dakika: Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! "Fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" sözleri dikkat çekti

Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maç esnasında tribünlerden sallanan görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırıdır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.