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  4. Son dakika: Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! "Fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" sözleri dikkat çekti

Son dakika: Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! "Fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" sözleri dikkat çekti

07.03.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, deprem bölgesindeki son duruma dair açıklamalarda bulunurken "Devletimiz bütün kapasite ve kabiliyetiyle depremden ağır yara alan insanlarımızın yanındadır" dedi. Bahçeli'nin ayrıca "Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" mesajı dikkat çekti.

Son dakika: Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! "Fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz" sözleri dikkat çekti

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere kürsüye çıktı.

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"SEÇİM MÜZİĞİ KULLANMAYACAĞIZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, adanmış yüreğimizle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için çalışacağız. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz.

  • Devletimiz bütün kapasite ve kabiliyetiyle depremden ağır yara alan insanlarımızın yanındadır. 46 bin 104 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 115 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Önümüzdeki kısa sürede 405 bin afet konutuyla birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır.

  • Seçim müziği kullanmayacağız.

  • Bizim başkaları gibi demokrasiyle, ortak değerlerle, devletle hiç sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır. Bunlardan birini diğerine tercih ederek yapılacak siyaset eksiktir, kusurludur, batıldır ve sakattır. MHP kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır. Millet ne diyorsa fikrimiz ve fiilimiz odur. MHP milletimiz için öngördüğü tehlikeler karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da sonuna kadar direnecek. Bu devlet önüne gelip sövüp sayacağı sömürge bakiyesi değildir.

'14 MAYIS' MESAJI

  • Cumhur İttifakı yalnızca seçim ittifakı değildir, Türkiye'yi hedef alan husumet cephesine karşı tarihi birlikteliğin unvanıdır. 14 Mayıs 2023'te netleşecek, aziz Türk milleti kesin hükmünü sandıkta gösterecektir.

"KARANLIK BİR PLANIN ÖN HAZIRLIĞIDIR"

  • Depremi fırsat bilen ahlaksızlar seçimleri sabote etmek, olay çıkarmak maksadıyla tedavüldedir. Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye'yi doğal olmayan şiddet ve gerilim ataklarıyla diz çöktürmeye çalışan mihrakların alayını görüyor.

  • 'Hükümet istifa' sloganları Türkiye düşmanları tarafından sipariş ve imal edilen, karanlık bir planın ön hazırlığıdır. Türk sporuna husumet hançerini vurma anlayışında olan çevreler milli hislerimizi kaşımanın çabasındadır.

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  • Muhalefetin kızışan pazarlıklara gömülmesiyle birlikte, yıkıcı dil ve eylem taktikleriyle çatışma iklimini yeşertmenin peşinde koşanlar unutmasınlar ki kendi kazdıkları kuyuya bodoslama düşmekten kurtulamayacaktır.

"BİZE GÖRE AMED DİYE BİR YER YOKTUR, AMEDSPOR DİYE BİR KULÜPTEN BAHSEDİLEMEYECEKTİR"

  • Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maç esnasında tribünlerden sallanan görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırıdır. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakırspor'un Amedspor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir.

  • Çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kasteden şerefsizler başkadır. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye çalışan kim varsa koparılması gereken çıban başıdır, kesilmesi gereken kanser hücresidir.

  • Bu derece hassas noktaya gelinmesinde en büyük sorumlu ve suçlu bölücü teröre sevimli görünerek siyasi ilişki ağlarını örmeye çalışan, sonunda da Türkiye düşmanlarının eline mahkum haline gelen zillet ve hezimet ittifakıdır. TFF'nin atıl ve aciz kaldığı, proaktif davranış sergilemediği hususunda yaygın kanaaat ve görüşlere kulak verilmelidir. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir.
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Devlet Bahçeli

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