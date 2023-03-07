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SON DAKİKA | HDP'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! 'Bir kez daha değerlendireceğiz'

07.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandığını anımsatan Buldan, "Bizim derdimiz basit hesaplar değil politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz" dedi. Buldan ayrıca Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebrik etti.

SON DAKİKA | HDP'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! 'Bir kez daha değerlendireceğiz'

Son dakika haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadın milletvekillerinin ve kadın konukların katıldığı partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Buldan'ın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sözleri dikkat çekti.

'BİR KEZ DAHA DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandığını anımsatan Buldan, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum, adaylığı hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP, tüm siyasi mühendislik oyunlarınızı bozacak kurucu bir siyaset üretecek, üçüncü bir yolu büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek."

ARAYIP TEBRİK ETTİ

Pervin Buldan ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Buldan görüşmede, Kılıçdaroğlu'na tebriklerini iletti.

AA

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