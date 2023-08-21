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  4. VEDA MEKTUBU FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! KANAL D VEDA MEKTUBU dizisi 24. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

VEDA MEKTUBU FİNAL BÖLÜMÜ tek parça izle! KANAL D VEDA MEKTUBU dizisi 24. bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

21.08.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi yirmi dördüncü bölümü ile ekranlara veda ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu'nun oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü bekliyor. Peki, Veda Mektubu son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Üvey Anne final bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde çekilmektedir. Dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. İzleyiciler merakla final bölümü olan 24. bölümü bekliyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümü 21 Ağustos Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Veda Mektubu 24. bölüm konusu...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Veda Mektubu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Dizi 24. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek.

VEDA MEKTUBU 24

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Veda Mektubu dizisinin yirmi üçüncü bölümünde;

Selçuk, Nevzat'ın oyununa gelip Mehmet'e cephe alıyor!

Mina'nın intiharı herkesi çok korkutmuştur. Mina yaşam savaşı verirken kardeşler de birbirlerine bilenmeye başlamıştır. Mehmet, Hatice'nin yaptıklarını anlayıp Nevzat ve ailesini evden atar. Ancak abisine karşı öfkeli olan Selçuk için işler farklı bir hal almaya başlar. Nevzat, Selçuk'u Mehmet'e karşı doldurur. Mehmet şimdi de kardeşiyle sınanmaya başlamıştır. Karlı ailesi için kaos dolu günler son bulacak mı?

veda mektubu 23. bölüm

Hatice, Aslı'yı öldürdü mü?

Aslı hamilelik testi yaptırır ve hamile olduğunu öğrenir. Ancak Aslı'nın mutluluğu çok uzun sürmez. Mehmet'e deli gibi aşık olan ve bunu saplantıya dönüştüren Hatice Aslı'yı öldürmeyi kafasına koyar. Aslı'yı tenha bir yere götüren Hatice silahı ona doğrultur. Son anda Hatice ve Aslı'nın yanına gelen Mehmet, Hatice'ye engel olmaya çalışır. Peki, Hatice, Aslı'yı öldürdü mü?

veda mektubu yirmi üç

VEDA MEKTUBU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Veda Mektubu dizisinin yirmi dördüncü bölümünde;

Hatice'nin tabancasından çıkan kurşun Mehmet'e isabet eder. Mehmet hemen hastaneye kaldırılır. Aslı Mehmet'in yanından ayrılmazken Hatice'nin bulunması için yanındakilere yalvarır. Mehmet ameliyata alınırken Aslı daha fazla dayanamaz ve bayılır. Baygınlık geçiren Aslı'nın ayıldığında ilk sorduğu şey bebeği olur. Peki, Aslı bebeğini düşürdü mü? Mehmet öldü mü?

VEDA MEKTUBU FİNAL BÖLÜMÜ

Hatice, intikam için şok bir yol seçiyor!

Mehmet'in hayati tehlikesi sürerken aileyi daha korkunç bir olay beklemektedir. Gözü dönen Hatice, villanın etrafına benzin dökerek son intikamını almak için kollarını sıvar.

VEDA MEKTUBU 24. BÖLÜM (FİNAL) TEK PARÇA İZLE!

Veda Mektubu dizisinin 24. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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