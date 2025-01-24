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Verilen tüm teklifleri reddetti! Otoyol için evinin yıkılmasına izin vermedi: Otoyol onun evinin etrafında inşa edildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.01.2025 12:45
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Çin'in Şangay şehrinde Huang Ping isimli bir adam evinin otoyol nedeniyle yıkılmasını istemedi. Kendisine yapılan yüklü tazminat ve yeni taşınabileceği yeri seçme hakkı teklifini reddeden Ping'in evi yıkılmadı. Ancak otoyol evinin etrafına inşa edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ev havadan bakıldığında bir göze benziyor.

Verilen tüm teklifleri reddetti! Otoyol için evinin yıkılmasına izin vermedi: Otoyol onun evinin etrafında inşa edildi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Şangay şehrinde Huang Ping isimli bir adam otoyol inşaatı için evinin yıkılmasını istemedi. Kendisine yapılan tüm teklifleri reddetti. Ping ile pazarlık yapmaktan yorulan otoyol şirketi ise çareyi yolu adamın evinin etrafından geçirmekte buldu. Ev artık otoyolu binadan ayırmak için yüksek duvarlarla çevrili ve adeta Huang'ın evi hapsedilmiş durumda.

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Huang'a taşınmayı kabul etmesi halinde 178.245 sterlin teklif edildiği ve üç farklı mülk seçeneği sunulduğu bildirildi. Ancak hükümetin teklifinden memnun kalmadığı için taşınmayı reddetti.

ZİYARETÇİLERİN AKININA UĞRUYOR

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Yerli halkın hayran kaldığı bu ev, şimdilerde fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ev, Şanghay'ın güneybatısındaki Jinxi'de bulunuyor ve Huang ile torunu tarafından paylaşılıyor.

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Verdiği karardan pişmanlık duyduğunu dile getiren Ping, "Zamanı geri alabilseydim, bana teklif ettikleri yıkım koşullarını kabul ederdim. Biraz pişmanım. Yol trafiğe açıldığında oluşacak sesi tahmin bile edemiyorum. Evin duvarları zaman zaman titriyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
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