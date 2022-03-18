Verimli bir çalışma programı oluşturmak isteyenlere motivasyon verici ve yardımcı ürünler

Masa düzenleyici, renkli not kâğıtları, rahatlatıcı bir ışık... Kendisi küçük ama etkisi büyük birbirinden fonksiyonel ürünlerle çalışma alanınızı düzenleyebilir, içinizi açan ferah ortamlar yaratabilirsiniz. Uzun süre masa başında oturmak zorunda kalan ya da evden çalışan kişiler zaman geçtikçe odaklanma problemleri yaşayabiliyor. Bu durum her ne kadar normal olsa da etkisi devam ederse hem motivasyon hem verim kaybına yol açıyor. Peki, bu gidişe bir "Dur!" demenin vakti gelmedi mi? İşte işinize yarayacak ve çok daha ferah bir ortamda çalışmanızı sağlayacak birkaç ürün önerisi!

1. Plan yapmadan olmaz

"Başarılı olmak ve hedefleri tutturabilmek için atılacak ilk adım nedir?" derseniz cevabı şüphesiz plan yapmak olur! Günlük ya da haftalık programlar hâlinde ilerlemek için kendinize mutlaka bir planlayıcı edinmelisiniz. Bu sayede yapılması gereken işleri unutmadan, adım adım ilerleyerek hedeflerinizi tutturabilirsiniz. Aynı zamanda yaptığınız işlerin yanına bir tik atarsanız sorumluluklarınızı yerine getirmenin mutluluğuyla motivasyonunuz artabilir. Küçük bir detay gibi görünse de plan yapmak ve o planlara sadık kalabilmek veriminizi artırır, diğer işleriniz için size güç verir. İç açan renkleri ve fonksiyonel sayfa tasarımıyla Süresiz Akademik Ajanda ile plan yapmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı!

2. Notlarınızı hep göz önünde tutun

Unutmaktan korktuğunuz notlar, öğrenmek istediğiniz konular, sizi motive edecek mottolar hep gözünüzün önünde olsun ister misiniz? Ya da anılarınızla ve sizi mutlu edecek görsellerle süsleyip her gördüğünüzde gülümsetecek bir tel pano nasıl olur? Catchme Tel Pano, dekoratif tasarımı sayesinde duvarlarınıza bambaşka bir hava katar. LED ışıklarla süsleyerek çalışma alanınızı çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz. Günlük yapmanız gereken işleri, ders çalışırken aldığınız önemli notları ya da istediğiniz herhangi bir motivasyon görselini asabilir, çok daha düzenli bir alana sahip olabilirsiniz.

3. Biraz renklenelim

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Renkli Post-it ile not tutmak, sürekli göz önünde kalabildiği için çalışma verimini arttırabilir. Kendinden yapışkanlı yapısı, defter, kitap ya da masa üzerinde kullanmak için ideal. Canlı renkleriyle dikkat çeken Post-it'ler sayesinde aldığınız notları unutmak isteseniz bile unutamayacaksınız! Yabancı dil çalışırken en çok unuttuğunuz kelimeleri yazıp başucunuza asabilir, haftaya yapılacak toplantıyı kaçırmamak için ajandanızın kapağına yapıştırabilir, önemli notları evde istediğiniz her yerde gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Kullanımı oldukça pratik Post-it'lerle ders çalışmak, işle ilgili notları tutmak ve plan yapmak çok kolay!

4. Kahvesiz, çaysız çalışamam diyenler için

Siz de çalışırken sürekli çay, kahve içme ihtiyacı hissedenlerden misiniz? Çalıştığınız konuyu sevmediğinizde ya da odaklanamadığınızda bir şeyler yiyip içme bahanesiyle masadan kalkmak, büyük ölçüde dikkat dağıtıyor. Dolayısıyla tekrar masaya dönmek bir hayli zaman alıyor. Bu durumun önüne geçmek ve çok daha etkili şekilde çalışmak için içeceğinizi masada bulundurmakta fayda var. Bu sayede bölünmeden ve dikkatiniz dağılmadan uzun süre çalışabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen Eynel Termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi yaklaşık 12 saat sıcak ve 24 saat soğuk tutar. Sızdırmaz kapağı içeceğinizin dökülmesini engeller. Size de verimli şekilde ve bölünmeden çalışabilmenin keyfini çıkarmak kalır!

5. Işığın etkisini küçümsemeyin

Doğru ışıkta çalışmak hem gözlerinizi hem beyninizi dinlendirir. Çalışma saatleri geceye sarkan kişiler için yeterli ışıkta çalışmak, sanıldığından çok daha önemli bir durum. Kötü aydınlatma, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi veriminizi azaltan olumsuz etkilere yol açar. Dolayısıyla çalışmanız gereken saatlerde gözlerinizi dinlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Nisaluca Spiralli Masa Lambası'nın hareket eden başlığı sayesinde ışığı istediğiniz yönde ayarlayabilirsiniz. Telefonunuzu koyabileceğiniz bölmesi ile izlemeniz gereken videoları izlerken notlarınızı kolayca alabilirsiniz. Aynı zamanda dekoratif ahşap tabanı ve mat siyah şapka kısmı ile masanızı çok daha şık hale getirebilirsiniz.

6. "Buhurdanlıkla verimli çalışmanın ne alakası var?" demeyin

Derli toplu masa ve düzenli bir çalışma alanı size huzur verebilir, motivasyonunuzu artırabilir. Peki, bir buhurdanlıkla bu etkiyi daha da arttırabileceğinizi ve performansınızı yükseltebileceğinizi söylesek? Yapılan araştırmalara göre lavanta ve biberiye yağları zihnin daha net ve açık olmasını sağlar, sinirleri gevşetir. Özellikle zor olduğunu düşündüğünüz konular üzerinde çalışırken Yağevi Buhurdanlık'a birkaç damla lavanta ve biberiye yağı damlatıp çalışmayı deneyin! Rahatlatıcı etkisi sayesinde çalışmalarınıza çok daha kolay odaklanabilir, dikkatiniz dağılmadan uzun saatler çalışabilirsiniz. Masadan kalktığınızda hedeflerinizi tutturmuş olmanın verdiği huzur ve motivasyonla ertesi güne hazırlanmak çok daha kolay olacak!

7. Sevimli bir masa düzenleyicisi bazen hayat kurtarır

Çalışacak çok konu, alınacak çok not, bitirilecek çok kitap varsa ve masanızın üzerini hep dağınıksa işte ihtiyacınız olan şey, AnkaWood Masa Üstü Kitaplık! Masanızı daraltmayacak kadar küçük ama göz önünde durmasını isteyeceğiniz kitapları koyacak kadar geniş. Üç farklı bölmesi sayesinde birden fazla kitabı veya eşyayı yerleştirebilirsiniz. Masanızın genişliğine ve ihtiyacınıza göre dikey ya da yatay olarak konumlandırabilirsiniz. Dekoratif ve şık tasarımıyla gülümsetecek fotoğrafları veya hep görmek istediğiniz eşyalarınızı da sergileyebilirsiniz. Bir kitaplıktan ne daha ne beklenir ki!

8. Ara sıra rahat ortamlar oluşturarak veriminizi arttırabilirsiniz

Sizin de saatlerce sandalyede oturmaktan beliniz ağrıyor, ayaklarınız uyuşuyor hatta boynunuz tutuluyor mu? Dert değil, çözüm burada! Evden çalışmanın en güzel yanlarından biri de mekândan bağımsız olmak. Dilediğiniz ortamda dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. TT Tasarım Portatif Sehpa sayesinde rahat bir koltuğa geçerek makaleleri okuyabilir, toplantılara katılabilir, ders videoları izleyebilirsiniz. Biraz sırtınızı dinlendirmek için en rahat alanınıza gömülüp çalışma masanızı da yanınızda taşıyabilirsiniz. Telefon, tablet koyma yeri ve bardak bölmesiyle fonksiyonel tasarıma sahip sehpa, katlanabilir olduğu için odalarınızda yer kaplamaz, kolay bir kullanım vadeder. Sehpa sayesinde çalışırken de dinlenebilir, veriminizi arttırabilirsiniz.

9. İç açıcı dekoratif tablolar da motivasyonu artırır

Renklerin ruh hâllerine etkisini bilmeyen yok. Çalışma alanınızı daha ferah hâle getirmek için duvarlarınızı açık renklere boyayabilir, zihninizin çok daha berrak olmasını sağlayabilirsiniz. "Motivasyonum artsın diye duvarları mı boyayacağım?" derseniz çok daha pratik ve şık bir önerimiz var: tablolar! Dekoratif tablolar odanızın havasını değiştirirken çok daha keyifli bir alana dönüşmesini sağlar. Özellikle gökyüzü ve bahar temalı tablolar, ruhunuzu dinlendirir, huzur verir. Tablosan Ayçiçeği ve Gökyüzü Çerçeveli Cam Tablo'nun yarattığı konforlu atmosfer içinde daha sakin ve verimli bir çalışma deneyimi yaşayabilirsiniz.

10. Temiz hava, berrak zihin

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Çok daraldığınızda ya da nefes alamıyormuş gibi hissettiğinizde dışarı çıkıp temiz hava almak, kendinize gelmek için en iyi yöntemlerden biri. Bazı zamanlar yoğun tempoda çalışırken uzun süre aynı alanda kapalı kalmak zorunda olabilir, dışarıya çıkacak vakti bulamayabilirsiniz. Havalar soğukken de uzun süre camları açmak en iyi seçenek olmayabilir. Bu sebeple Discover Hava Temizleyici'yi kullanarak çalıştığınız ortamın havasının her zaman temiz kalmasını sağlayabilir, çok daha berrak bir zihinle işlerinizi bitirebilirsiniz. Suyla çalışan temizleyici, faydalarının yanı sıra oldukça kolay bir kullanım da vadeder.