Vicdansızlığın böylesi! 9 yaşındaki kanser hastası kızı dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında lenf kanseri olan ve şu anda hastalığı 4’üncü evrede bulunan 9 yaşındaki Elif Naz Yalman’ın sağlık durumu ağırlaşınca işsiz olan 3 çocuk babası Ahmet Yalman sosyal medyadan Elif Naz için yardım çağrısı yaptı.

"BİN TL GÖNDERMENİZ LAZIM"

Kendisini Ankara Mevki Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor olarak tanıtan Cuma A. adlı kişi aileyi arayarak, “Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans gönderip Elif Naz’ı Ankara’ya getireceğim. Ancak ambulans için bin TL para göndermeniz lazım” diyerek aileye IBAN numarası verdi.

"AMBULANS YOLDA"

Parayı borç bulan baba Ahmet Yalman kendisine verilen IBAN numarasına parayı gönderdi. Aradan 2 gün geçmesine rağmen ambulans gelmeyince Cuma A.’yı tekrar arayan baba Ahmet Yalman bu kez de “Ambulans yolda şu anda başka bir yerde sizin oraya da gelecek” cevabı aldı. Ancak ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayan Ahmet Yalman polise giderek Cuma A. adlı kişiden şikayetçi oldu.

AMBULANS BEKLERKEN DURUMU AĞIRLAŞTI

Dolandırıcıdan ambulans beklediği esnada durumu kötüleşen Eliz Naz ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Ahmet Yalman “Ben bu adamdan şikayetçi oldum. Kızımın durumu kötü. Şu anda bunla uğraşacak halde değildik ama başımıza bu geldi” dedi. Olay ile ilgili polis soruşturma açtı. (İHA)

