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Victoria Beckham, David Beckham'la 20 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 17.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Amerikan talk show'u Today'e katılan moda ve güzellik kraliçesi Victoria Beckham, yakın zamanda piyasaya sürdüğü, kendi adını taşıyan güzellik koleksiyonu ve ailesi hakkında konuştu.

Victoria Beckham, David Beckham'la 20 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

Victoria Beckham, David Beckham'la 20 yıldır sürdürdüğü evliliğin sırrını açıkladı. Programın sunucusu Hoda Kotb, eski Spice Girls üyesine 1999'da evlendiği eski profesyonel futbolcuyla ilişkisindeki "lezzet sırrını" sordu.

Victoria, David'den olan 4 çocuğu Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper'a atıf yaparak cevap verdi: Önceliğimiz çocuklar. Yaptığımız her şey çocukların etrafında dönüyor. İkimiz de çok çalışıyoruz, profesyonel olarak yaptığımız işleri seviyoruz.

Moda tasarımcısı ayrıca, kendisinin ve kocasının “birbirlerini desteklediğini” ve “birbirlerini buldukları için çok şanslı" hissettiklerini söyledi.

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Düğünlerinden iki yıl önce tanıştığı David'e ilk görüşte aşık olup olmadığı sorusuna "evet" cevabını veren Victoria'ya daha sonra, ailenin "bir arada" durmasını nasıl sağladığı da soruldu. "Anahtar unsur, iletişim" diyen girişimci, şunları söyledi: Çocukların hayatında çok fazla yer alıyoruz. Ailemizi seviyoruz, yaptığımız her şey ailemizin etrafında dönüyor. Victoria, kendisinin ve eşinin ebeveynlerini de överek, "ailede büyük yer kapladıklarını ve çocuklar konusunda da yardımcı olduklarını" söyledi.

İş kadını program sırasında, kendisinin ve kocasının, kozmetik ürünlerini paylaşmaya her zaman yatkın olduğunu da belirtti.

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İngiltere'nin eski milli takım kaptanı, eşinin makyaj koleksiyonundaki ürünleri kullanmıyor ama görünüşe göre yüz maskelerine eğilimli.

Yeni çıkan dudak ürünlerine atıfla "Dudak kalemi paylaşmıyoruz" diyen Victoria sözlerini şöyle sürdürdü: Cilt ürünlerini, güzellik ürünlerini paylaşıyoruz. Nemlendiricileri, yüz maskelerini ve bu tür şeyleri paylaşıyoruz.

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Victoria Beckham, kendi moda markasını yarattıktan 10 yıl sonra, eylül ayında, kendi adını taşıyan ve kimyasal içermeyen makyaj koleksiyonunu piyasaya sürdü.

“Temiz güzellik hareketi” diye nitelenen koleksiyon, “sadece en temiz malzemeler” kullanılarak geliştirilen kozmetik ürünlerden oluşuyor.

Koleksiyonun lansmanını yapan Beckham, “Güzelliğe hep saplantılı oldum. Müşterilerime tepeden tırnağa, bütünüyle hitap eden güzellik çözümleri yaratmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

(independent)


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Victoria Beckham David Beckham Victoria Beckham evlilik sırrı

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