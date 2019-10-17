Victoria Beckham, David Beckham'la 20 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı

Victoria Beckham, David Beckham'la 20 yıldır sürdürdüğü evliliğin sırrını açıkladı. Programın sunucusu Hoda Kotb, eski Spice Girls üyesine 1999'da evlendiği eski profesyonel futbolcuyla ilişkisindeki "lezzet sırrını" sordu.

Victoria, David'den olan 4 çocuğu Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper'a atıf yaparak cevap verdi: Önceliğimiz çocuklar. Yaptığımız her şey çocukların etrafında dönüyor. İkimiz de çok çalışıyoruz, profesyonel olarak yaptığımız işleri seviyoruz.

Moda tasarımcısı ayrıca, kendisinin ve kocasının “birbirlerini desteklediğini” ve “birbirlerini buldukları için çok şanslı" hissettiklerini söyledi.

Düğünlerinden iki yıl önce tanıştığı David'e ilk görüşte aşık olup olmadığı sorusuna "evet" cevabını veren Victoria'ya daha sonra, ailenin "bir arada" durmasını nasıl sağladığı da soruldu. "Anahtar unsur, iletişim" diyen girişimci, şunları söyledi: Çocukların hayatında çok fazla yer alıyoruz. Ailemizi seviyoruz, yaptığımız her şey ailemizin etrafında dönüyor. Victoria, kendisinin ve eşinin ebeveynlerini de överek, "ailede büyük yer kapladıklarını ve çocuklar konusunda da yardımcı olduklarını" söyledi.