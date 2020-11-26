Victoria's Secret meleği sırrını açıkladı! Yüzünü buzlayarak...

Victoria's Secret meleğinin dillere destan güzelliğinin altında yatan sebebi öğrendik. Model Jasmine Tookes, ışıl ışıl cildinin sırrının yüzü buzlama yöntemi olduğunu söyledi. O ne ola ki diyenler için hemen detayları anlatalım...

YÜZÜ BUZLAMA YÖNTEMİ

Jasmine Tookes, iç çamaşırlarının reklamını yaparken cilt bakımı için binlerce lira harcamıyor. Bunun yerine yüz buzlama sistemini uyguluyor. Bu cilt bakım yöntemi sayesinde gözeneklerinden kurtuluyor ve cildini sıkılaştırıyor. Üstelik yüzü buzlama bakımı için neredeyse hiç masraf yapmanıza gerek kalmayacak.

Cildinizi temizleyin ve kurulayın. Birkaç adet buzu, gazlı beze sarın ve göz altlarınız dahil yüzünüzün her bir yerine dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu yöntem gözeneklerinizi sıkılaştırıp, ödemden kurtulmanıza yardımcı olacak.

Yüzü buzlama yöntemiyle birlikte cildinizdeki yorgun görünüm ortadan kalkacak, ancak bunun için düzenli olarak bakımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buzu cildinize uyguladıkça kan dolaşımı hızlanır ve kan akışıyla birlikte ten rengi bütünleşir.



