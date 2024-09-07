Video çekerken bir yanda saçları alev aldı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Eşlik ettiği şarkı çok manidar olmuş"

Kahve yaparken bir yandan da "Ben yandım sen yanma" şarkısına eşlik eden genç bir kız o anları cep telefonuyla kaydetti. Saçlarının ocakta ateşe değerek alev alması üzerine genç kız büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları sosyal medyadan paylaşınca viral olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşlik ettiği şarkı çok manidar olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hoş geldin yeni fobi" yorumunu yaptı.