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    4. Video çekerken bir yanda saçları alev aldı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Eşlik ettiği şarkı çok manidar olmuş"

    Video çekerken bir yanda saçları alev aldı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu... "Eşlik ettiği şarkı çok manidar olmuş"

    07.09.2024 15:47
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.09.2024 15:47
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    Sosyal medya için video çeken genç bir kız şarkının sözlerine kendisini kaptırınca ocağa saçının değdiğini fark etmedi. Kahve yaparken "Ben yandım sen yanma" şarkısına eşlik eden genç kızın saçları bir anda alev aldı.

    Kahve yaparken bir yandan da "Ben yandım sen yanma" şarkısına eşlik eden genç bir kız o anları cep telefonuyla kaydetti. Saçlarının ocakta ateşe değerek alev alması üzerine genç kız büyük şaşkınlık yaşadı.

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    O anları sosyal medyadan paylaşınca viral olmayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşlik ettiği şarkı çok manidar olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hoş geldin yeni fobi" yorumunu yaptı.

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