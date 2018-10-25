Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

Viranşehir’in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.