Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir

GSM Arena sitesinde, vivo iQOO Neo5 ‘e ait olduğu belirtilen yeni görsellere yer verildi. Arka tarafında üçlü kamera sistemi olan ve 120Hz yenileme hızı olan ekranı sayesinde oyunlarda akıcı performans sunacağı söylenen cihaz, 16 Mart itibarıyla raflardaki yerini alacak.

İŞTE VİVO İQOO NEO5'İN DETAYLARI

Ürünün 120Hz değerdeki OLED paneli, geçtiğimiz günlerde oyunlarla da test edilmiş, ki aşağıda göreceğiniz görselde de o oyunlardan bir tanesi olarak PUBG’yi görüyoruz. Ayarlar kısmında 90FPS ve 120FPS seçenekleri dikkatlerden kaçmıyor. Tabii ki en yüksek yenileme değerinin kullanılabilmesi için oyunların da tam destek vermesi gerekiyor.

vivo iQOO Neo5 ‘in bir diğer dikkat çekici özelliği ise, Snapdragon 870 ile gelecek olması. Her ne kadar 888 çipsetine kıyasla biraz geri planda kalacak olsa da, bünyesinde barındırdığı yazılım özelleştirmeleri ve performans artırıcı yazılımsal detaylar sayesinde yüksek akıcılıkta oyun oynamak mümkün olacak.

Bu arada, üçlü kamera sistemini oluşturan kameralardan bir tanesinin ultra geniş açılı, bir tanesinin de makro çekimler için tercih edilebilir kamera olarak beklenildiğini ekleyelim.