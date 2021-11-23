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Android'in en popüleri beklendiği gibi çıkmadı!

23.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in kullanım oranları ortaya çıktı. Böylece, şu anki en popüler Android sürümü belli oldu. Ancak en popüler Android sürümü beklendiği gibi çıkmadı.

Android'in en popüleri beklendiği gibi çıkmadı!

Akıllı telefonların neredeyse tamamı, iOS veya Android işletim sistemi ile destekleniyor. Apple'ın iPhone'larda kullandığı iOS, genellikle yeni bir sürüm çıktığında kullanıcılar tarafından hızla benimseniyor. Ancak Google'ın işletim sistemi Android tarafında kullanıcıların yeni işletim sistemi sürümünü benimsemesi, iOS'a nazaran daha yavaş kalabiliyor. Google bir süredir Android sürüm dağıtım panosunda güncelleme yapmıyor ancak hazırlanan bir rapor, şu an hangi Android sürümünün popüler olduğunu açıkça gösteriyor.

İŞTE EN POPÜLER ANDROID SÜRÜMÜ

9to5Google tarafından hazırlanan rapor, en son bilançoyu gözler önüne serdi. Veriler sayesinde yedi günlük bir süre içinde Play Store'a erişen tüm cihazların yüzde 26,5'ini oluşturan Android 10'un en popüler sürüm olduğu ortaya çıktı.

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Beklenti, Android 11'in en popüler sürüm olmasından yana olsa da sonuçlar farklı oldu.

Bu arada, cihazların yüzde 24,2'sinde bulunan Android 11, Android 10'un çok az gerisinde kaldı. Android 12 ise ilginç bir şekilde kendisini hiç göstermedi.

Android

Üçüncü sırada, yüzde 18,2 ile Android 9.0 Pie yer alırken, yüzde 13,7 ile Oreo dördüncü ve yüzde 6,3 ile Nougat beşinci sıraya yerleşti. Android Lollipop, Kitkat ve Jelly Bean sırasıyla cihazların yüzde 3,9, yüzde 1,4 ve yüzde 0,6'sını oluşturdu.

EN POPÜLERİ ANDROID 11 BİLE DEĞİL

Android 11 piyasaya çıkalı uzun bir zaman oldu. Hatta Google, Android 12'nin kararlı güncellemesini Pixel kullanıcılarına sundu, Samsung ise Galaxy S21 sahipleri için Android 12 güncellemesini yayınladı.

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Android 12'nin yaygınlaşmaya başlamasına rağmen bir önceki sürüm olan Android 11'in hala Android 10'un gerisinde kalması ve Android 10'un en popüler sürüm olması gerçekten de dikkat çekici görünüyor.

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