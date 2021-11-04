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  4. Bunun adı rekabet: Akıllı telefonların Avrupa performansı ortaya çıktı! Kimler, ne durumda?

Bunun adı rekabet: Akıllı telefonların Avrupa performansı ortaya çıktı! Kimler, ne durumda?

04.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon satın almak isteyenlerin yakından ilgilenebileceği bir rapor daha karşımıza çıktı. 2021'in üçüncü çeyreğinde Avrupa'daki akıllı telefon pazarına ilişkin rapor, Samsung, Xiaomi, Apple ve Oppo gibi firmaların son durumunu ortaya koydu.

Bunun adı rekabet: Akıllı telefonların Avrupa performansı ortaya çıktı! Kimler, ne durumda?

Xiaomi, Samsung, Apple ve Oppo gibi firmalar Avrupa'daki akıllı telefon satışları yapan firmaların arasında yer alıyor. Türkiye'de de akıllı telefon satın almak isteyenlerin tercih ettiği telefonların üreticilerinin arasında olan bu firmalar, Avrupa'da yaptıkları satışlarla ise büyük dikkat çekiyor. Şimdi ise 2021'in üçüncü çeyreğinde Avrupa'daki akıllı telefon pazarına ilişkin bir yayınlanan bir rapor, firmaların satış performansını çarpıcı bir şekilde yansıtıyor.

AKILLI TELEFONDA LİDER KİM?

Counterpoint Research'ün raporuna göre, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3 gibi katlanabilir telefonlarını piyasaya süren Samsung, Avrupa'da hala pazar lideri konumunda. Ancak Güney Koreli şirket, ufak bir kayıp yaşıyor. Bu da Samsung'un yakın gelecekte zorluk yaşama ihtimalini ortaya çıkartıyor.

Samsung'u ise Çinli akıllı telefon şirket Xiaomi takip ediyor. Xiaomi, diğer birçok firma gibi çip krizi nedeniyle eylül ayında büyük bir zorluk yaşasa da, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Akıllı telefonların avrupa karnesi

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iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerini yakın bir gelecekte piyasaya süren Apple, raporda üçüncü sırada bulunuyor. BBK Electronics'in çatısı altında bulunan Oppo ise Apple'ın ardından dördüncü sırada. Oppo'nun kardeş şirketleri realme ve vivo ise şirketin arkasında sıralanıyor.

HUAWEI VE HONOR ALTLARDA

Honor ve Huawei, raporda adı yer alan son iki firma olarak yer alıyor.

Huawei, ABD yaptırımları yüzünden zor günler yaşasa da yakın bir zaman diliminde Huawei nova 9'u piyasaya sürdü. Şirketin nova 9 modelini, Avrupa'daki düşüşü durdurma amacıyla çıkardığı öne sürülüyor.

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Honor ise Google mobil servislerine kavuştuğu için bir sonraki dönemin raporunda yükseliş yaşayabilir.

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akıllı telefon Apple Samsung Xiaomi
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