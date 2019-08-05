Volkan Bozkır, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ile görüştü.

Bozkır, makamındaki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Kwaasteniet'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ve Hollanda'nın, 400 yıllık tarihi geçmişi olan, iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile getiren Bozkır, "Hollanda, Türkiye'deki birinci yatırımcıdır. Dolayısıyla hem tarihi hem de ekonomik ilişkilerimiz bakımından önem verdiğimiz bir ülkedir." dedi.

Bozkır, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet ile bölgedeki gelişmeleri, ikili ilişkilerde gelecek dönemde atılabilecek adımları görüşeceklerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri konusunda fikir teatisinde bulunacaklarını ifade etti.

