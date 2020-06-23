Vücudumuzu daha iyi tanıyalım: Kadınların zevk noktaları nerelerdir?

Mutlu cinselliğin sırrı çiftlerin hem kendi vücutlarını hem de partnerlerinin vücudunu iyi tanımalarından geçer. Kadınlar cinsellik konusunda uzun yıllar bastırılmış, cinsellik ile ilgili konuşmaları ayıp ve utanç kaynağı olarak nitelendirilmiştir. Ancak nasıl seks için iki kişiye ihtiyaç varsa erkeğin istekleri kadar kadının istekleri de önemlidir. Kadınlar da yaşadıkları cinsel birliktelikten ne beklediklerini rahatça dile getirebilmelidirler. İşte bu noktada ön sevişme devreye giriyor. Yani çiftlerin birbirlerinin zevk noktalarını keşfettikleri kısma. Kadınların zevk alma noktaları erkeklerin haz noktalarıyla benzerlik gösterse de kadınların farklı pek çok zevk noktaları da vardır. Kadınlar birçok konuda birbirinden faklıdır. Dolayısıyla seks sırasında zevk aldıkları bölgeler de farklılık gösterir. Ancak bazı bölgeler vardır ki hiçbir kadın bu bölgelere yapılan dokunuşlara kayıtsız kalamaz. Kadınların Asla Hayır Diyemeceği Noktalar 1. Boyun Kadınların hassas noktaları arasında ilk sırayı almaya hak kazanan bölge boyundur. Kadınlar ince ve zarif boyunlarına küçük öpücükler kondurulmasından, şehvetle koklanmasından ya da erkeğinin sıcak nefesini boynunda hissetmekten çok hoşlanırlar. Hemen hemen her kadın boyun bölgesine dokunulduğu zaman cinsel dürtülerine yenik düşer ve partnerine teslim olur. Partnerinizin orgazmın kapılarını aralamasını istiyorsanız hiç durmayın onu öpücüklere boğun ve kendisini size teslim etmesini bekleyin.

2. Sırt Erkekler aslında daha erotik buldukları bölgelere, göğüsler, kalça ya da dudaklara odaklanırlar ama en gizli ve şehvetli bölgeyi, sırtı unuturlar. Ancak sinir uçları vücudun pek çok bölgesine dağılmıştır. Eller, ayaklar, boyun, cinsel organ ya da omuz başları dışında sırt da kadın için oldukça erojen bir bölgedir. Özellikle bu bölgeye masaj yapılması ya da boydan boya öpülmesi kadını çıldırtacak derecede tahrik edebilir. Bu yüzden seks esnasında partnerinizin gizli hazinesi olan sırtına dokunuşlar yapmayı unutmayın. 3. Klitoris Kadınların tahrik noktaları arasında en büyük hazzı yaşatan bölgeye yani seksin merkezi olan klitorise geldi sıra. Kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan en önemli bölge klitoristir çünkü bu bölgede bulunan sinir uçları oldukça fazladır. Klitoris kadın için cinsel arzunun kilit noktası olarak kabul edilir. Kadın cinselliğini temsil eden klitorisin nasıl uyarılacağını bilen bir erkek kadını seks sırasında defalarca kez orgazma ulaştırabilir. İşin sırrı doğru bölgeye doğru şekilde dokunmakta. Ancak klitorisin sadece ismini duymuş olan bir erkeğin kadını cinsel hazza ulaştırması zordur. Klitorisin yerini bulmak aslında çok kolay. Vajinanın üst kısmında bulunan çıkıntı klitoristir. Kadınların aldıkları haz doğrultusunda klitoris de tıpkı penis gibi sertleşir, şişer.

4. Kalçalar Ön sevişmenin vazgeçilmez bölgelerinden biri olan kalçalar nasıl ki erkeklerin kadında en seksi bulduğu bölgelerden biriyse kadın için de aynı şekilde kalçalarına dokunulması büyük bir tahrik unsurudur. Kadınlar kalçalarının öpülüp okşanmasından büyük bir zevk duyarlar. Ön sevişme esnasında erkeğin kalçalara dokunması ve okşaması kadını bir anda tahrik edebilir ve sekse hazır hale getirebilir. 5. Kulak Hiçbir kadının seks sırasında karşı koyamadığı bir diğer erojen nokta da kulaklardır. Kadınlar kulaklarının öpülmesinden kulak memelerinin ısırılmasından ayrı bir haz duyarlar. Ayrıca seks sırasında kulağa fısıldanan ateşli ya da romantik sözler de kadını tahrik etmeye yeter de artar bile. Uzun bir seksin sırrı ön sevişmede alınan hazla doğru orantılıdır. Bu yüzden hem ön sevişme hem de hem de seks esnasında kulakların ihmal edilmemesi önemlidir. 6. G noktası Yüzyıllardır gizemini koruyan ve merak edilen G noktası da kadının orgazma ulaşmasını sağlayan en erojen bölgelerdendir. G noktası vajina girişinin üst kısmında yer alır. Parmakla dokunulduğunda hemen üst tarafta, bir şişlik gibi kendini belli eder. Çoğu erkek bu bölgeyi bulamaz ve kadın için en önemli haz noktasını es geçer. Ancak kadın için şehvetli bir seksin sırrı G noktasında yatar. Kadın vücudunu tanıyan bir erkek kolaylıkla G noktasını bulabilir ve kadını sayısız kere orgazma ulaştırabilir. Yani mutlu ve sağlıklı bir seks için G noktasının keşfedilmesi şart. Seks sırasında G noktası okşandığında kadın hiç olmadığı kadar büyük bir haz yaşar ve aynı oranda partnerini de hazza ulaştırır.

7. Göğüs uçları Seksi çağrıştıran ve erkeğin kadında en tahrik edici bulduğu bölge olan göğüs uçları kadın için en hassas bölgelerin ilk sıralarında yer alır. Erkekler bir kadını tahrik etmek istediklerinde göğüs uçlarına yönelirler çünkü bir kadını sekse davet etmenin en kolay yolu budur. Kadınlar göğüs uçlarının okşanmasından, öpülmesinden ya da ısırılmasından çok hoşlanırlar ve bu şekilde çok çabuk tahrik olurlar. Aynı şekilde erkekler için de büyük bir tahrik unsuru olan göğüs uçları iki taraflı hazzın anahtarıdır. Erkekler partnerleri orgazma ulaşmak üzereyken de göğüs uçlarına dokunurlarsa kadının orgazmdan aldığı hazzı iki katına çıkarabilirler. 8. Dudaklar Kadınlar için dudaklar da en az diğer erojen bölgeler kadar haz verici olabilir. Kadınlar dudaklarını hem kendileri zevk almak için hem de partnerlerine haz yaşatmak için kullanırlar. Kadınlar dudaklarının öpülmesinden hoşlandıkları kadar nazikçe dokunulmasından da büyük zevk alırlar. Seksin gidişatına göre şehvetli ya da romantik bir öpücük kadınları hazdan hazza sürükleyebilir. Ancak bir kadının nasıl öpülmesi gerektiğini bilen bir erkek kadınına bu denli büyük bir haz yaşatabilir. Bu yüzden doğru yerde yapılan dokunuş ya da sıcak bir nefes eşliğinde kondurulan romantik bir öpücük şehvetli bir seksin kapılarını aralayabilir.